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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Этникос Ахна
1:1
Конец матча
Отеллос
0'
1:0
1' Гол
Элиа Мариос
24' Красная карточка
Ананг Бенсон
39' Желтая карточка
Eduardo Nardini
40' Желтая карточка
Lukas Brambilla
51' Желтая карточка
Sotiris Fiakas
1:1
63' Гол
Н'Диайе Мамаду
71' Желтая карточка
Ibrahim Sangare II
71' Желтая карточка
Marios Peratikos
88' Желтая карточка
Рамос Лукас
90' Желтая карточка
Элиа Мариос
90' Желтая карточка
Elia Konstantinos
90'+8
Этникос Ахна
Отеллос

История личных встреч

Этникос Ахна
Отеллос

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
2:1
ВД
1:0
ВД
2:3
ВД
1:1
К
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 4 (1) 1.33
Липски Патрик 1 0.33
Пехливанис Мариос 1 0.33
Эммануэль Ломотей 1 0.33
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.33
Н'Диайе Мамаду 1 0.33

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиа Мариос 2 0
Спировски Стефан 1 0
Де Ириондо Мануэль 1 0
Липски Патрик 1 0
Marios Peratikos 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Enzo Cabrera2 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 1 1
Ibrahim Sangare II 2 0
Рамос Лукас 1 0
Н'Диайе Мамаду 1 0
Lukas Brambilla 1 0
Habib Oueslati 1 0
Antxon Jaso 1 0
Eduardo Nardini 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
0
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1
Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2
Отеллос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1

Результаты матчей

Этникос Ахна
Отеллос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
АЕЛ Лимаcсол
 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 7 - 7 4
7.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
13.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Отеллос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
9.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Пафос Жайро 2
Весь список

Топ нарушителей
Отеллос Ананг Бенсон 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
Этникос Ахна Элиа Мариос 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Lukas Brambilla получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Eduardo Nardini получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Habib Oueslati уходит с поля. Перес Хосе выходит вместо него
    • 24'
      УДАЛЕНИЕ! - Ананг Бенсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 22'
      Ананг Бенсон получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Г О О О О Л - Элиа Мариос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Этникос Ахна 1:1 Отеллос онлайн

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