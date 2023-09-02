Тур: 3.
3:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБочкай Петар
34' Желтая карточкаКвида Джозев
0:1
35' ПенальтиХенти Эзекиэль
42' Желтая карточкаМорсай Йонатан
49' Желтая карточкаЦука Рави
1:1
51' ГолБочкай Петар
58' Желтая карточкаБруно V
60' Желтая карточкаМарш Джордж
2:1
72' ГолЖайро
3:1
90' ГолНаме Мустафа
90' Желтая карточкаФилипович Петар
90'+10
Ход матча
25'
34'
35'
0:1
42'
49'
51'
1:1
58'
60'
72'
2:1
90'
3:1
90'
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Alef Manga
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
-
66 Silva
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Пафос
АЕЛ Лимаcсол
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Среднее время на гол
72
162
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.06
0.53
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
85
170
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|2
|1
|Твумаси Патрик
|1
|0.5
|Бочкай Петар
|1
|0.5
|Драгомир Влад
|1
|0.5
|Наме Мустафа
|1
|0.5
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.67
|Срнич Драголюб
|1
|0.33
|Папафотис Вассилис
|1
|0.33
|Морсай Йонатан
|1
|0.33
|Андреу Эвангелос
|1
|0.33
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|2
|0
|Жайро
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|3
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Марш Джордж
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Папафотис Вассилис
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1
Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2
Результаты матчей
Пафос
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пафос
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|Пафос
|Жайро
|2
|Отеллос
|Ананг Бенсон
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|2