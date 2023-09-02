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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Пафос
3:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
25' Желтая карточка
Бочкай Петар
34' Желтая карточка
Квида Джозев
0:1
35' Пенальти
Хенти Эзекиэль
42' Желтая карточка
Морсай Йонатан
49' Желтая карточка
Цука Рави
1:1
51' Гол
Бочкай Петар
58' Желтая карточка
Бруно V
60' Желтая карточка
Марш Джордж
2:1
72' Гол
Жайро
3:1
90' Гол
Наме Мустафа
90' Желтая карточка
Филипович Петар
90'+10
Пафос
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Пафос
АЕЛ Лимаcсол

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
Р
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Среднее время на гол

72
162

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.06
0.53

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

85
170

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 2 1
Твумаси Патрик 1 0.5
Бочкай Петар 1 0.5
Драгомир Влад 1 0.5
Наме Мустафа 1 0.5
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.67
Срнич Драголюб 1 0.33
Папафотис Вассилис 1 0.33
Морсай Йонатан 1 0.33
Андреу Эвангелос 1 0.33

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 2 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Квида Джозев 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 0
Цука Рави 2 0
Марш Джордж 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Мендоса Хавьер 1 0
Папафотис Вассилис 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Франдзис Христофорос 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1
Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2

Результаты матчей

Пафос
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пафос
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
АЕЛ Лимаcсол
 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 7 - 7 4
7.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
13.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Отеллос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
9.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Пафос Жайро 2
Весь список

Топ нарушителей
Отеллос Ананг Бенсон 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
Этникос Ахна Элиа Мариос 2
Весь список
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