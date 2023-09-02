  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Докса Катокопия
0:1
Второй тайм: 55'
АЕК Ларнака
0'
14' Желтая карточка
Трайчевски Душко
0:1
22' Гол
Понс Пере
37' Желтая карточка
Санчес Факундо

Ход матча

14'
Трайчевски Душко
 
22'
0:1
Понс Пере
28'
 
Касас Исмаэль
Гарсия Анхель
37'
 
Санчес Факундо
46'
Садик Берат
Асанте Эрнест
 
46'
Lorenzo Ciccone
Мухаммед Муса
 
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
АЕК Ларнака
4.93
6.00
1.86
Все Коэффициенты
Докса Катокопия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
142.9%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

32 матча

9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
2 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
4 победы 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:5
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:4
ПД
1:0
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:2
К
4:1
К
0:1
ПД
1:4
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

2.13
2.5

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

44
52

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 4 (1) 1.33
Тричковски Иван 1 0.33
Понс Пере 1 0.33

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Наби Адил 1 0
Пантич Александар 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Evangelos Kyriakou 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Бруну Гама 1 0
Понс Пере 1 0
Густаву Луиш 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Докса Катокопия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Докса Катокопия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1
АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
1 раз 100%
5:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЕК Ларнака
 1:0 3 1 1 1 6 - 7 4
6.
Этникос Ахна
 1:0 3 1 1 1 7 - 8 4
7.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
11.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Отеллос
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Этникос Ахна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1:0 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Отеллос
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Этникос Ахна
 1:0 2 0 1 1 6 - 8 1
9.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Пафос
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Анортосис Кастель Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Отеллос Ананг Бенсон 1 2
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Докса Катокопия Трайчевски Душко 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
АЕК Ларнака
4.93
6.00
1.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 