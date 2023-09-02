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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Докса Катокопия
0:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
14' Желтая карточка
Трайчевски Душко
0:1
22' Гол
Понс Пере
37' Желтая карточка
Санчес Факундо
0:2
64' Гол
Фараж Имад
79' Желтая карточка
Фран Соль
86' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
90'+6
Докса Катокопия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
142.9%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

32 матча

9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
2 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
4 победы 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:5
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:4
ПД
1:0
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:2
К
4:1
К
0:1
ПД
1:4
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

2.13
2.5

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

44
52

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 4 (1) 1.33
Тричковски Иван 1 0.33
Понс Пере 1 0.33
Фараж Имад 1 0.33

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Наби Адил 1 0
Пантич Александар 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Evangelos Kyriakou 1 0
Ньярко Эрнест 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Бруну Гама 1 0
Фран Соль 1 0
Понс Пере 1 0
Густаву Луиш 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Докса Катокопия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1
АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
5:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
АЕЛ Лимаcсол
 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 7 - 7 4
7.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
13.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Отеллос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
9.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Пафос Жайро 2
Весь список

Топ нарушителей
Отеллос Ананг Бенсон 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
Этникос Ахна Элиа Мариос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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