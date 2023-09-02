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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Болонья
1:1
Второй тайм: 85'
Кальяри
0'
0:1
22' Гол
Лувумбо Зито
40' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
1:1
59' Гол
Зиркзее Джошуа
70' Желтая карточка
Сулемана Ибрахим
1:1
75' Не забитый пенальти
Орсолини Риккардо
1:1. Гол Джошуа Зиркзе (видео). ...
0:1. Гол Зиту (видео). Чемпионат...

Ход матча

22'
0:1
Лувумбо Зито
(Ветеска Матеуш)
40'
Фергюсон Льюис
 
46'
 
Ди Пардо Алессандро
Нандес Найтан
46'
 
Шомуродов Элдор
Петанья Андреа
59'
Зиркзее Джошуа
(Кристиансен Виктор)
1:1
66'
 
Дейола Алессандро
Янкто Якуб
67'
 
Ористанио Гаэтано
Дзаппа Габриэле
67'
Орсолини Риккардо
Ндой Дан
 
67'
Урбаньски Кацпер
Моро Никола
 
70'
 
Сулемана Ибрахим
71'
 
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
75'
Орсолини Риккардо
1:1
84'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
84'
Эль Аззоузи Уссама
Эбишер Мишель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 115
Болонья 83.5% (96)
X 11.3% (13)
Кальяри 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Кальяри
4.75
3.80
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Зиркзее
Джошуа
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Доссена
Альберто
23
Ветеска
Матеуш
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
25
Сулемана
Ибрахим
29
Макумбу
Антуан
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбо
Зито
32
Петанья
Андреа
Болонья
4-2-3-1
Кальяри
4-4-2

История личных встреч

Болонья
Кальяри

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.33
Фергюсон Льюис 1 0.33
Кристиансен Виктор 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.33
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мотта Тьяго 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паволетти Леонардо 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0
Кальяри
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0

Результаты матчей

Болонья
Кальяри

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Болонья
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Кальяри
 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Болонья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Болонья
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кальяри
 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Болонья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Томори Фикайо 1 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Верона Маньяни Джанджакомо 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 80'
      Удар от ворот произведет Болонья
    • 80'
      Оооо... вот это был удар! Сулемана Ибрахим должен был забить с этой позиции.
    • 80'
      Сулемана Ибрахим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 80'
      Лувумбо Зито создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Удар от ворот произведет Болонья
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Лувумбо Зито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.6% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Болонья 83.5% (96)
    X 11.3% (13)
    Кальяри 5.2% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Кальяри
    4.75
    3.80
    7.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Кальяри

    Исход игры
    Болонья
    83.5% (96)
    Ничья
    11.3% (13)
    Кальяри
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    42.6% (49)
    1:0 Болонья
    32.2% (37)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    2:0 Болонья
    7% (8)
    0:2 Кальяри
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Кальяри
    1.7% (2)
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