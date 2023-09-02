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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Болонья
2:1
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
22' Гол
Лувумбо Зито
40' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
1:1
59' Гол
Зиркзее Джошуа
70' Желтая карточка
Сулемана Ибрахим
1:1
75' Не забитый пенальти
Орсолини Риккардо
2:1
89' Гол
Фаббиан Джованни
90' Желтая карточка
Макумбу Антуан
90'+9
2:1. Гол Джованни Фаббиана (виде...
1:1. Гол Джошуа Зиркзе (видео). ...
0:1. Гол Зиту (видео). Чемпионат...

Ход матча

22'
0:1
Лувумбо Зито
(Ветеска Матеуш)
40'
Фергюсон Льюис
 
46'
 
Ди Пардо Алессандро
Нандес Найтан
46'
 
Шомуродов Элдор
Петанья Андреа
59'
Зиркзее Джошуа
(Кристиансен Виктор)
1:1
66'
 
Дейола Алессандро
Янкто Якуб
66'
 
Ористанио Гаэтано
Дзаппа Габриэле
67'
Орсолини Риккардо
Ндой Дан
 
67'
Урбаньски Кацпер
Моро Никола
 
70'
 
Сулемана Ибрахим
71'
 
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
75'
Орсолини Риккардо
1:1
83'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
84'
Эль Аззоузи Уссама
Эбишер Мишель
 
86'
Фаббиан Джованни
Карлссон Йеспер
 
89'
Фаббиан Джованни
2:1
90'
 
Макумбу Антуан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 723 Количество передач 272
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Болонья 83.5% (96)
X 11.3% (13)
Кальяри 5.2% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Зиркзее
Джошуа
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Доссена
Альберто
23
Ветеска
Матеуш
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
25
Сулемана
Ибрахим
29
Макумбу
Антуан
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбо
Зито
32
Петанья
Андреа
Болонья
4-2-3-1
Кальяри
4-4-2

История личных встреч

Болонья
Кальяри

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.33
Фергюсон Льюис 1 0.33
Фаббиан Джованни 1 0.33
Кристиансен Виктор 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.33
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мотта Тьяго 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паволетти Леонардо 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0
Кальяри
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0

Результаты матчей

Болонья
Кальяри

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Болонья
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Наполи
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Аталанта
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Лацио
 2:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Монца
 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монца
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Наполи
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Лацио
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Лацио Дзакканьи Маттиа 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Весь список
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    Прогнозы 115
    Болонья 83.5% (96)
    X 11.3% (13)
    Кальяри 5.2% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 2:1 Кальяри

    Исход игры
    Болонья
    83.5% (96)
    Ничья
    11.3% (13)
    Кальяри
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    42.6% (49)
    1:0 Болонья
    32.2% (37)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    2:0 Болонья
    7% (8)
    0:2 Кальяри
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Кальяри
    1.7% (2)
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