Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Кальяри

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Болонья

44' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Кальяри

41' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

40' Фергюсон Льюис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

36' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Кальяри

33' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Петанья Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Оооо... вот это был удар! Карлссон Йеспер III должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Карлссон Йеспер III . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Кристиансен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ветеска Матеуш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Болонья

25' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Г О О О О Л - Лувумбо Зито забивает с левой ноги!

22' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

16' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

16' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Кальяри

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Кальяри

12' Янкто Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Кальяри

6' Янкто Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч