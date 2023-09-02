Тур: 3. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
0:1
22' ГолЛувумбо Зито
40' Желтая карточкаФергюсон Льюис
1:1
59' ГолЗиркзее Джошуа
70' Желтая карточкаСулемана Ибрахим
1:1
75' Не забитый пенальтиОрсолини Риккардо
2:1
89' ГолФаббиан Джованни
90' Желтая карточкаМакумбу Антуан
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
0:1
40'
59'
70'
75'
89'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
723 Количество передач 272
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Кальяри
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Среднее время на гол
61
130
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.33
|Фергюсон Льюис
|1
|0.33
|Фаббиан Джованни
|1
|0.33
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|1
|0.33
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Лувумбо Зито
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0
Кальяри
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0
Результаты матчей
Болонья
Кальяри
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Болонья
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (1)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|2 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Томори Фикайо
|1 1
|Лацио
|Дзакканьи Маттиа
|2
|Милан
|Эрнандес Тео
|2
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Кальяри
Исход игры
Болонья
83.5% (96)
Ничья
11.3% (13)
Кальяри
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Болонья
42.6% (49)
1:0 Болонья
32.2% (37)
1:1 Ничья
8.7% (10)
2:0 Болонья
7% (8)
0:2 Кальяри
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Кальяри
1.7% (2)
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