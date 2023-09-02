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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Удинезе
0:0
Второй тайм: 86'
Фрозиноне
0'
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Феррейра Жоау
31' Желтая карточка
Соуле Матиас
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Монтеризи Иларио
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Романьоли Симоне
63' Желтая карточка
Товен Флорьян
75' Желтая карточка
Баэс Хайме
83' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан

Ход матча

27'
Феррейра Жоау
 
31'
 
Соуле Матиас
47'
 
Монтеризи Иларио
50'
Романьоли Симоне
 
62'
Эбоселе Фести
Феррейра Жоау
 
62'
Земура Джордан
Камара Ассан
 
63'
Товен Флорьян
 
64'
 
Баэс Хайме
Соуле Матиас
67'
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
 
75'
 
Баэс Хайме
79'
Соуса Вивальдо
Товен Флорьян
 
79'
Кина Домингуш
Самарджич Лазар
 
80'
 
Касо Джузеппе
Барренечеа Энцо
80'
 
Чуни Марвин
Хеддира Валид
83'
Кабаселе Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 166 Количество передач 162
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 116
Удинезе 87.9% (102)
X 11.2% (13)
Фрозиноне 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Фрозиноне
4.50
3.78
7.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
13
Феррейра
Жоау
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
21
Харрауи
Абдау
14
Джелли
Франческо
70
Хеддира
Валид
Удинезе
3-5-2
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Фрозиноне

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:1
К
3:2
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.33
Лукка Лоренцо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 2 (1) 0.67
Монтеризи Иларио 1 0.33
Романьоли Симоне 0 0
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Феррейра Жоау 1 0
Товен Флорьян 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 1 0
Джелли Франческо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Соуле Матиас 1 0
Барренечеа Энцо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1
Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3
Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4

Результаты матчей

Удинезе
Фрозиноне

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Кальяри
 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Болонья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Болонья
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кальяри
 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Болонья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Томори Фикайо 1 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Верона Маньяни Джанджакомо 2
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    Прогнозы 116
    Удинезе 87.9% (102)
    X 11.2% (13)
    Фрозиноне 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Фрозиноне
    4.50
    3.78
    7.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Удинезе
    87.9% (102)
    Ничья
    11.2% (13)
    Фрозиноне
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    35.3% (41)
    1:0 Удинезе
    28.4% (33)
    2:0 Удинезе
    19% (22)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:1 Удинезе
    1.7% (2)
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