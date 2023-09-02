Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Ловрич Санди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

81' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Marvin Cuni

78' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Валид Кеддира успешно блокирует удар.

77' Самарджич Лазар пробил со штрафного прямо в стенку

75' Баэс Хайме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Фрозиноне

73' Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали

73' Удар от ворот произведет Удинезе

72' Джелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали

71' Стефано Турати ослабляет давление, выбив мяч.

71' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

70' Валид Кеддира нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Хорошую попытку сделал Харрауи Абдау . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Оооо... вот это был удар! Ловрич Санди должен был забить с этой позиции.

69' Хорошую попытку сделал Ловрич Санди . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ойоно Энтони выиграл воздушное противоборство у Джордан Земура.

67' Удар от ворот произведет Удинезе

67' Баэс Хайме навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Баэс Хайме из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Товен Флорьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Удар от ворот произведет Фрозиноне

62' Тактическая замена. Камара Ассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

61' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Фрозиноне

59' Кабаселе Кристиан нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

58' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Удинезе

57' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Самарджич Лазар пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

54' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Удинезе

52' Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Удинезе , отменен.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Удинезе

50' Удар от ворот произведет Фрозиноне

50' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Стефано Турати ошибается в защите.

48' После проверки VAR рефери поменял решение - Удинезе не будет бить пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Удинезе

46' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля