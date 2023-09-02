Тур: 5. Стадион: Al Hazem Club Stadium.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дамен
Аймен
36
Виана
Бруно
29
Винисиус
I
21
Траоре
Бен
20
Тоше
Антониу
- Основной состав
-
30 Дамен АйменВратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 ВинисиусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Траоре БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тоше АнтониуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гувейра Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мухтар АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
3
Среднее время на гол
38
30
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хазм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус I
|2 (1)
|0.4
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|5 (2)
|1
|Мане Садио
|4
|0.8
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.2
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Хазм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Мхемайд Ахмад
|2
|0
|Аль-Дахиль Абдуррахман
|2
|0
|Траоре Бен
|1
|0
|Винисиус I
|1
|0
|Рикардо Пауло
|1
|0
|Аль-Шаммари Юсеф
|1
|0
|Аль-Мутаири Турки
|1
|0
|Аль-Аазми Фархан
|1
|0
|Аль-Сайяли Бэзил
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хазм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Хазм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
4
Аль-Хазм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1
Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хазм - Аль-Батин 2:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 5:2 Аль-Хазм - Аль-Фейха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Дамак 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фатех 0:1 Абха - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2
Результаты матчей
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 4
|7
|7.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|2 - 7
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|10.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|5 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|5 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|4 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|3
|Аль-Раед Бурайда
|Гонсалес Омар II
|1 1
|Аль-Таи
|Семеду Алфа
|1 1
|Аль-Охдуд
|Кольядо Алекс
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хазм 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хазм
4.9% (6)
Ничья
3.3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
91.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
33.3% (41)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
16.3% (20)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
14.6% (18)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
8.9% (11)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:1 Аль-Хазм
2.4% (3)
1:0 Аль-Хазм
1.6% (2)
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