Первый тайм

13' Выпад хозяев через вертикальный пас приводит к отмашке бокового арбитра, оба нападающих "Аль-Хазма" оказались в положении "вне игры".

11' И всё-таки ВАР установил, что гол "Аль-Насра" не засчитан справедливо, минимальный офсайд у Аль-Хайбари зафиксирован.

10' Аргентинец Дарио Эррера работает на этом матче главным арбитром, довольно долго он ждёт подтверждения решения от ВАР, в томительном ожидании футболисты и скамейки.

8' После навеса Брозовича с углового Лапорт скидывает мяч на дальнюю штангу, а Аль-Хайбари головой переправляет снаряд в сетку, однако бригада арбитров определяет офсайд у полузащитника гостей.

6' Лапорт отдает передачу назад на Аль-Акиди и при этом получает по ногам от Тоше, не сразу именитый защитник поднимается на ноги.

5' Роналду в момент заброса из глубины поля от Отавио оказывается в положении "вне игры", о чем сигнализирует лайнсмен.