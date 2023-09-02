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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Аль-Хазм
0:0
Первый тайм: 17'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
Прогнозы 121
Аль-Хазм 5% (6)
X 3.3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хазм
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
18.00
8.00
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дамен
Аймен
61
Аль-Отаиби
Ради
36
Виана
Бруно
34
Аль-Дахиль
Абдуррахман
12
Аль-Аазми
Фархан
29
Винисиус
I
6
Аль-Сайяли
Бэзил
21
Траоре
Бен
7
Аль-Шаммари
Юсеф
90
Бадамоси
Мохамед
20
Тоше
Антониу
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
27
Лапорт
Эмерик
13
Конан
Гислен
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
29
Гариб
Абдуррахман
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
3

Среднее время на гол

38
30

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хазм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус I 2 (1) 0.4
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (2) 1
Мане Садио 4 0.8
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Гариб Абдуррахман 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Хазм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мхемайд Ахмад 2 0
Аль-Дахиль Абдуррахман 2 0
Траоре Бен 1 0
Винисиус I 1 0
Рикардо Пауло 1 0
Аль-Шаммари Юсеф 1 0
Аль-Мутаири Турки 1 0
Аль-Аазми Фархан 1 0
Аль-Сайяли Бэзил 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Хазм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Хазм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4
Аль-Хазм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1
Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хазм - Аль-Батин 2:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 5:2 Аль-Хазм - Аль-Фейха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Дамак 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фатех 0:1 Абха - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2

Результаты матчей

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1:0 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 14 - 5 13
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1:0 5 4 1 0 6 - 1 13
4.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 0 1 15 - 4 12
5.
Аль-Иттифак
 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 5 2 1 2 10 - 4 7
7.
Аль-Вахда Мекка
 0:1 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Абха
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Аль-Таи
 5 2 0 3 2 - 7 6
10.
Аль-Фейха
 5 1 3 1 5 - 4 6
11.
Аль-Фатех
 0:1 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Аль-Охдуд
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Аль-Раед Бурайда
 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Аль-Рияд
 5 1 1 3 3 - 10 4
15.
Дамак
 1:1 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Аль-Халидж
 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Аль-Хазм
 0:0 5 0 3 2 2 - 6 3
18.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 5 0 3 2 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Аль-Таавун Бурайда
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Абха
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Аль-Таи
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Аль-Фейха
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Аль-Иттифак
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Аль-Вахда Мекка
 0:1 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Аль-Раед Бурайда
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Аль-Рияд
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Дамак
 1:1 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Аль-Халидж
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аль-Хазм
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Аль-Фатех
 0:1 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Аль-Охдуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Ахли Джидда
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Аль-Фатех
 0:1 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 3 1 1 1 6 - 2 4
7.
Аль-Охдуд
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Аль-Иттифак
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Аль-Вахда Мекка
 0:1 3 1 0 2 3 - 2 3
10.
Дамак
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Аль-Халидж
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Аль-Хазм
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Аль-Рияд
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Абха
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Аль-Таи
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 5 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 5 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 4 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 3
Аль-Раед Бурайда Гонсалес Омар II 1 1
Аль-Таи Семеду Алфа 1 1
Аль-Охдуд Кольядо Алекс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    13'
    Выпад хозяев через вертикальный пас приводит к отмашке бокового арбитра, оба нападающих "Аль-Хазма" оказались в положении "вне игры".
  • Судья
    11'
    И всё-таки ВАР установил, что гол "Аль-Насра" не засчитан справедливо, минимальный офсайд у Аль-Хайбари зафиксирован.
  • Видеоповтор
    10'
    Аргентинец Дарио Эррера работает на этом матче главным арбитром, довольно долго он ждёт подтверждения решения от ВАР, в томительном ожидании футболисты и скамейки.
  • Офсайд
    8'
    После навеса Брозовича с углового Лапорт скидывает мяч на дальнюю штангу, а Аль-Хайбари головой переправляет снаряд в сетку, однако бригада арбитров определяет офсайд у полузащитника гостей.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лапорт отдает передачу назад на Аль-Акиди и при этом получает по ногам от Тоше, не сразу именитый защитник поднимается на ноги.
  • Офсайд
    5'
    Роналду в момент заброса из глубины поля от Отавио оказывается в положении "вне игры", о чем сигнализирует лайнсмен.
  • 4'
    "Аль-Хазм" на старте нового сезона пока не побеждает, после двух поражений в двух первых турах команда Филипе Гувейры дважды сыграла вничью.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой в сегодняшнем матче исполнили футболисты "Аль-Насра", однако остроты у ворот Дамена мы не увидели.
  • 2'
    Напомним, что "Аль-Наср" после неудачного старта в чемпионате начал исправлять ситуацию, победив "Аль-Фатех" и "Аль-Шабаб" с общей разницей мячей 9:0.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграет на выезде против "Аль-Хазма". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Аль-Хазм 5% (6)
X 3.3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (111)
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Аль-Хазм
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
18.00
8.00
7.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Хазм 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Хазм
4.9% (6)
Ничья
3.3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
91.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
33.3% (41)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
16.3% (20)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
14.6% (18)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
8.9% (11)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:1 Аль-Хазм
2.4% (3)
1:0 Аль-Хазм
1.6% (2)
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