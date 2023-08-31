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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Аль-Хазм
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 40
Аль-Хазм 10% (4)
X 5% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд 85% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Хазм
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
17.00
7.60
1.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
3

Среднее время на гол

38
30

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хазм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус I 2 (1) 0.5
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (2) 1.25
Мане Садио 4 1
Аль-Ганам Султан 1 0.25
Гариб Абдуррахман 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Хазм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мхемайд Ахмад 2 0
Abdurahman Al Dakheel 2 0
Траоре Бен 1 0
Винисиус I 1 0
Рикардо Пауло 1 0
Аль-Шаммари Юсеф 1 0
Аль-Мутаири Турки 1 0
Farhan Al-Aazmi 1 0
Аль-Сайяли Бэзил 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Хазм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Хазм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4
Аль-Хазм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1
Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хазм - Аль-Батин 2:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 5:2 Аль-Хазм - Аль-Фейха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Дамак 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фатех 0:1 Абха - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2

Результаты матчей

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 12 - 0 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Аль-Таавун Бурайда
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Аль-Иттифак
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 2 0 2 10 - 4 6
7.
Аль-Вахда Мекка
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Абха
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Аль-Фейха
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Аль-Фатех
 4 1 2 1 6 - 9 5
11.
Аль-Рияд
 4 1 1 2 3 - 9 4
12.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 0 3 3 - 8 3
13.
Аль-Таи
 4 1 0 3 1 - 7 3
14.
Дамак
 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
Аль-Халидж
 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Аль-Хазм
 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 0 2 2 3 - 9 2
18.
Аль-Охдуд
 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Абха
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аль-Фейха
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аль-Иттифак
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Аль-Таи
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Аль-Раед Бурайда
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Дамак
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аль-Фатех
 2 0 1 1 1 - 6 1
17.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аль-Охдуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Аль-Фатех
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 0 1 6 - 2 3
7.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Аль-Иттифак
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Аль-Хазм
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Дамак
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Аль-Охдуд
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Аль-Рияд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Абха
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Таи
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 5 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 4 (1)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 4
Аль-Иттихад Джидда Коронадо Игор 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 3
Аль-Раед Бурайда Гонсалес Омар II 1 1
Аль-Таи Семеду Алфа 1 1
Аль-Охдуд Кольядо Алекс 1 1
Аль-Фейха Цимирот Гойко 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов.



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    • Прогнозы 40
    Аль-Хазм 10% (4)
    X 5% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд 85% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хазм
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    17.00
    7.60
    1.17
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хазм
    10% (4)
    Ничья
    5% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    45% (18)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    15% (6)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.5% (3)
    1:0 Аль-Хазм
    5% (2)
    2:1 Аль-Хазм
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    5% (2)
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    Аль-Хазм
    Аль-Наср Эр-Рияд
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