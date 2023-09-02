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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Наполи
 
Позже
Лацио
Прогнозы 115
Наполи 93% (107)
X 4.3% (5)
Лацио 2.6% (3)
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Наполи
Ничья
Лацио
4.25
4.40
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
6
Камада
Даити
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Наполи
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Лацио

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

38 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
20 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
26.3%
23.7%
19 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.1

Среднее время на гол

77
81

Всего голов

63
49

Голов в среднем за матч

1.66
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

54
69

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 3 (1) 1.5
Ди Лоренцо Джованни 1 0.5
Политано Маттео 1 0.5
Кварацхелия Хвича 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 0.5
Альберто Луис 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Руди Гарсия 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Катальди Данило 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Исаксен Густав 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0
Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4
Лацио
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1
Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1

Результаты матчей

Наполи
Лацио

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наполи
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Кальяри
 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Болонья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Болонья
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кальяри
 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Болонья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Томори Фикайо 1 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Верона Маньяни Джанджакомо 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 27 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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    • Прогнозы 115
    Наполи 93% (107)
    X 4.3% (5)
    Лацио 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Лацио
    4.25
    4.40
    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Лацио

    Исход игры
    Наполи
    93% (107)
    Ничья
    4.3% (5)
    Лацио
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.82% (79)
    Меньше
    28.18% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    56.5% (65)
    2:0 Наполи
    19.1% (22)
    3:1 Наполи
    8.7% (10)
    1:0 Наполи
    5.2% (6)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Лацио
    1.7% (2)
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