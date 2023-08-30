Тур: 3. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Коломбо Андреа
История личных встреч
Наполи
Лацио
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
38 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
20 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
26.3%
23.7%
19 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2.1
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.1
Среднее время на гол
77
81
Всего голов
63
49
Голов в среднем за матч
1.66
1.29
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
54
69
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|3 (1)
|1.5
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.5
|Политано Маттео
|1
|0.5
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|1
|0.5
|Альберто Луис
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Руди Гарсия
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0
Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4
Лацио
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1
Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1
Результаты матчей
Наполи
Лацио
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Наполи
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|Милан
|Жиру Оливье
|3 (1)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|2 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|2
|Милан
|Эрнандес Тео
|2
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|2
|Лечче
|Понграчич Марин
|2
|Сассуоло
|Лопес Максим
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Лацио
Исход игры
Наполи
94.9% (37)
Ничья
2.6% (1)
Лацио
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (30)
Меньше
21.05% (8)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
2:1 Наполи
61.5% (24)
2:0 Наполи
15.4% (6)
3:1 Наполи
10.3% (4)
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