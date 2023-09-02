  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Аталанта
3:0
Второй тайм: 63'
Монца
0'
1:0
35' Гол
Эдерсон Хонорато
2:0
42' Гол
Скамакка Джанлука
44' Желтая карточка
Пессина Маттео
59' Желтая карточка
Мари Пабло
3:0
62' Гол
Скамакка Джанлука

Ход матча

35'
Эдерсон Хонорато
(Де Кетеларе Шарль)
1:0
42'
Скамакка Джанлука
(Руджери Маттео)
2:0
44'
 
Пессина Маттео
59'
 
Мари Пабло
60'
 
Коломбо Лоренцо
Мота Дани
60'
 
Виньято Самуэле
Капрари Джанлука
62'
Скамакка Джанлука
(Копмейнерс Тëн)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 220 Количество передач 272
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 115
Аталанта 95.7% (110)
X 1.7% (2)
Монца 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Монца
1.71
4.10
43.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
10
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Аталанта
3-4-1-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
5:2
СA
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдерсон Хонорато 1 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.33
Сапата Дуван 1 0.33
Скамакка Джанлука 1 0.33
Цортеа Надир 1 0.33
Руджери Маттео 0 0
Адопо Ндари 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 2 0.67
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Лукман Адемола 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 1 0
Иццо Армандо 1 0
Пессина Маттео 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3
Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1
Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Монца

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Наполи
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Аталанта
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Лацио
 2:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Монца
 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монца
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Наполи
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Лацио
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Лацио Дзакканьи Маттиа 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Безумный фол. Руджери Маттео грубо играет против соперника. Пострадал Иццо Армандо
    • 51'
      Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Аталанта контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Аталанта: 53%, Монца: 47%.
    • 49'
      Монца контролирует мяч.
    • 49'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Эдерсон Хонорато пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем
    • 48'
      Аталанта пытается что-то создать.
    • 48'
      Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 47'
      Эдерсон Хонорато не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Аталанта пытается что-то создать.
    • 46'
      Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.1% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Аталанта 95.7% (110)
    X 1.7% (2)
    Монца 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Монца
    1.71
    4.10
    43.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аталанта 3:0 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Монца

    Исход игры
    Аталанта
    95.7% (110)
    Ничья
    1.7% (2)
    Монца
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    39.1% (45)
    2:0 Аталанта
    28.7% (33)
    3:1 Аталанта
    11.3% (13)
    1:0 Аталанта
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Монца
    1.7% (2)
    3:0 Аталанта
    1.7% (2)
    4:1 Аталанта
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     