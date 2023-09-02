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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Аталанта
3:0
Конец матча
Монца
0'
1:0
35' Гол
Эдерсон Хонорато
2:0
42' Гол
Скамакка Джанлука
44' Желтая карточка
Пессина Маттео
59' Желтая карточка
Мари Пабло
3:0
62' Гол
Скамакка Джанлука
83' Желтая карточка
Иццо Армандо
90'+5
3:0. Гол Джанлуки Скамакка (виде...

Ход матча

35'
Эдерсон Хонорато
(Де Кетеларе Шарль)
1:0
42'
Скамакка Джанлука
(Руджери Маттео)
2:0
44'
 
Пессина Маттео
59'
 
Мари Пабло
60'
 
Коломбо Лоренцо
Мота Дани
60'
 
Виньято Самуэле
Капрари Джанлука
62'
Скамакка Джанлука
(Копмейнерс Тëн)
3:0
66'
 
Карбони Андреа
Мари Пабло
66'
 
Бондо Варрен
Гальярдини Роберто
74'
 
Мачин Хосе
Колпани Андреа
75'
Хольм Эмиль
Дзаппакоста Давиде
 
75'
Баккер Митчел
Руджери Маттео
 
81'
Муриэль Луис
Скамакка Джанлука
 
81'
Лукман Адемола
Де Кетеларе Шарль
 
83'
 
Иццо Армандо
89'
Паломино Хосе
Колашинац Сеад
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 427 Количество передач 627
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Аталанта 95.7% (110)
X 1.7% (2)
Монца 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
10
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Аталанта
3-4-1-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
5:2
СA
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 2 0.67
Эдерсон Хонорато 1 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.33
Сапата Дуван 1 0.33
Цортеа Надир 1 0.33
Руджери Маттео 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Адопо Ндари 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 2 0.67
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Лукман Адемола 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 2 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Пессина Маттео 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3
Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1
Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Монца

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Лацио Дзакканьи Маттиа 2
Милан Эрнандес Тео 2
Весь список
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    Прогнозы 115
    Аталанта 95.7% (110)
    X 1.7% (2)
    Монца 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Монца

    Исход игры
    Аталанта
    95.7% (110)
    Ничья
    1.7% (2)
    Монца
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    39.1% (45)
    2:0 Аталанта
    28.7% (33)
    3:1 Аталанта
    11.3% (13)
    1:0 Аталанта
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Монца
    1.7% (2)
    3:0 Аталанта
    1.7% (2)
    4:1 Аталанта
    1.7% (2)
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