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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Оренбург
2:0
Второй тайм: 78'
Сочи
0'
33' Желтая карточка
Миладинович Иван
35' Желтая карточка
Мелкадзе Георгий
41' Желтая карточка
Юсупов Артур
47' Желтая карточка
Джорджевич Лука
1:0
56' Пенальти
Мансилья Брайан Эсекиэль
2:0
58' Гол
Обухов Владимир
2:0. Гол Владимира Обухова (виде...
1:0. Гол Брайана Мансильи с пена...
Башич сотрясает перекладину (вид...
Интервью Джимми Марина в перерыв...
Мансилья попал в перекладину (ви...

Ход матча

16'
Печенин Кирилл
Сидоров Максим
 
33'
 
Миладинович Иван
35'
 
Мелкадзе Георгий
41'
 
Юсупов Артур
43'
 
Батырев Амир
Юсупов Артур
46'
 
Джорджевич Лука
Маргасов Тимофей
47'
 
Заика Кирилл
Мелкадзе Георгий
47'
 
Джорджевич Лука
56'
Мансилья Брайан Эсекиэль
1:0
58'
Обухов Владимир
2:0
64'
 
Игнатьев Иван
Макарчук Артём
72'
Оганесян Степан
Мансилья Брайан Эсекиэль
 
72'
Капленко Кирилл
Ковалёв Юрий
 
76'
 
Бурмистров Никита
Силвейра Мигел
Прогнозы 137
Оренбург 46.7% (64)
X 35% (48)
Сочи 18.2% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Сочи
3.75
3.60
99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
3
Сиваков
Михаил
15
Гойкович
Ренато
81
Сидоров
Максим
80
Марин
Джимми
23
Вера
Лукас
Габриэль
8
Башич
Иван
17
Ковалёв
Юрий
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
3
Дркушич
Ваня
33
Алвес
Марсело
34
Маргасов
Тимофей
14
Кравцов
Кирилл
6
Юсупов
Артур
17
Макарчук
Артём
7
Крамарич
Мартин
9
Мелкадзе
Георгий
24
Силвейра
Мигел
Оренбург
4-3-3
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Оренбург
Сочи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Лукас Габриэль 1 0.14
Обухов Владимир 1 0.14
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.14
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.14
Перес Матиас 1 0.14
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.14
Капленко Кирилл 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.43
Силвейра Мигел 1 0.14
Джорджевич Лука 1 0.14
Медведев Юрий II 1 0.14
Дркушич Ваня 1 0.14
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.14
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 3 0
Алвес Марсело 1 1
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
6
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сочи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2
Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Сочи

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
8.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
9.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
10.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 0:2 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 2:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 0:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Оренбург
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
16.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 2:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    81'
    Очередной угловой заработал "Оренбург". Башич и Марин разыграли корнер между собой в очередной раз, далее с левого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, Игнатьев в борьбе с Оганесяном головой невольно отправил мяч к дальнему углу вратарской, где оказался свободный Гойкович, Ренато головой пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "Сочи" от очередного пропущенного мяча. 
  • Замена
    80'
    В составе "Оренбурга" произошла ещё одна замена. Вместо Юрия Ковалёва на поле вышел Дмитрий Воробьёв. 
  • Угловой
    79'
    Вновь Марин и Башич не очень удачно разыграли угловой между собой, на этот раз футболисты "Сочи" уже смогли перехватить мяч. 
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот "Сочи". Марин и Башич не самм лучшим образом разыграли корнер, но в итоге хозяева поля заработали второй подряд угловой. 
  • Замена
    77'
    В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Брайана Мансильи на поле вышел Степан Оганесян. 
  • Угловой
    76'
    Марин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, не без труда, но игроки "Сочи" всё же выбили мяч в аут. 
  • 75'
    Башич выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Ковалёву, Юрий вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч  попал в Марсело и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    74'
    Угловой у ворот "Оренбурга". Крамарич выполнил подачу в центр штрафной площади, Кравцов попытался в касание пробить по воротам, но перед Артёмом был соперник и мяч в итоге был потерян. 
  • 73'
    Батырев с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 72'
    Мансилья попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Дркушич очень хорошо сыграл в обороне и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Оренбурга". 
  • 71'
    Марин с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    70'
    Башич, Марин и Вера разыграли корнер между собой, далее Джимми с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Адамову не дали пробить по воротам в падении через себя. 
  • 69'
    Адамов убежал к углу штрафной площади по правому флангу, но в самый важный момент Заика грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    68'
    В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Артёма Макарчука на поле вышел Иван Игнатьев. 
  • 67'
    Мансилья с левой половины поля на этот раз выполнил слишком сильную передачу на ход Печенину по левому флангу, мяч улетел в аут. 
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    • 66'
      Мансилья разогнал контратаку по левому флангу и затем Брайан выполнил прострел к дальнему углу штрафной площади на Обухова, Владимир в касание сбросил мяч в центр к линии штрафной площади на Ковалёва, но Юрий немного не подстроился под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      65'
      Обухов в центре поля нарушил правила против Кравцова. Игроки "Сочи" очень быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      64'
      Макарчук теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Артём выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Крамарич в касание пробил в ближний угол ворот, мяч также пролетел над перекладиной. 
    • Опасный момент
      63'
      Вера из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Ковалёв набежал на мяч и под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      62'
      Угловой заработали игроки "Оренбурга". Хозяева поля на этот раз неудачно разыграли корнер, с правого фланга последова прострел точно в руки Заболотному. 
    • Описание гола
      61'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Обухов!!! Мансилья совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Брайан от лицевой линии поля из-под Миладиновича выполнил подачу в центр штрафной площади, Обухов оторвался от Марсело и великолепно головой пробил под правую штангу, Заболотный на этот раз даже не прыгнул. 
    • 60'
      Важный гол к середине второго тайма забил "Оренбург", теперь уже и "Сочи" придётся куда больше раскрываться. 
    • Пенальти
      59'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мансилья!!! Брайан Мансилья с "точки" уверенно пробил по центру, Заболотный гадал и прыгнул в правый угол ворот. 
    • Видеоповтор
      58'
      Евгений Буланов достаточно быстро пересмотрел повтор момента и решительно указал на "точку". "Оренбург" за счёт своей активности получил великолепный шанс открыть счёт в матче. 
    • Угловой
      57'
      Марин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге у линии вратарской Крамарич в борьбе с Адамовым подыграл себе рукой, но Евгений Буланов этого эпизода не видел. Главный арбитр матча получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • 56'
      Ковалёв после заброса на ход по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь от лицевой линии поля, мяч попал в Марсело и ушёл на очередной угловой. 
    • 55'
      Башич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 54'
      Дркушич ошибся с передачей назад на правый угол штрафной площади на Заболотного, мяч в итоге вновь ушёл на угловой. 
    • Угловой
      53'
      Угловой у ворот "Сочи". Башич выполнил подачу в центр штрафной площадки, Гойкович головой сбросил мяч к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Мансилье, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Штанга
      52'
      Башич продвинулся вперёд по центру и затем Иван с дальней дистанции неожиданно пробил в правый угол ворот, вновь перекладина спасла "Сочи" от пропущенного мяча. 
    • 51'
      Башич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сочи" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Желтая карточка
      50'
      Форвард "Сочи" Лука Джорджевич получил жёлтую карточку за отмашку на правом фланге у своей штрафной площади против Башича. 
    • Замена
      49'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Дмитрий Хохлов. Вместо Тимофея Маргасова на поле вышел Кирилл Заика. 
    • Замена
      48'
      В составе "Сочи" после перерыва произошла замена. Вместо Георгия Мелкадзе на поле вышел Лука Джорджевич. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Силвейра перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Адамова. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Оренбург", чтобы при своих болельщиках сыграть ещё более активно и тем самым открыть счёт в матче. В такой встрече очень важно забить первым, чтобы далее чувствовать себя чуть более спокойно. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Оренбург" и "Сочи" не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. В целом, футбол в Оренбурге получается неплохой, а поэтому забитые мячи в этом противостоянии должны будут появиться. 
    • Штанга
      45'
      Печенин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Макарчук головой сыграл не лучшим образом и невольно выполнил скидку на правый угол штрафной площади на Мансилью, Брайан подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла "Сочи" от пропущенного мяча. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Кравцов в центре поля огрел по ногам Башича. "Оренбург" уже конечно же максимально быстро разыгрывает стандарты. 
    • 45'
      Длительную атаку провели игроки "Сочи", которая после серии скидок в штрафной площади завершилась ударом в касание в левый угол ворот от Крамарича, мяч полетел довольно слабо, в итоге Сысуев спокойно выловил его. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Евгений Буланов к основному времени первого тайма. 
    • Замена
      45'
      В составе "Сочи" неожиданно произошла замена. Вместо Артура Юсупова на поле вышел Амир Батырев. 
    • Офсайд
      44'
      Марин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Гойкович, который делал скидку на левый угол штрафной на Мансилью изначально забрался в офсайд. 
    • Желтая карточка
      43'
      Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля у своей штрафной площади Юсупов нарушил правила против Ковалёва. 
    • 42'
      Ковалёв ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но затем в борьбе с Марсело Юрий упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      41'
      Кравцов с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Крамарича, Мартин быстро подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Маргасов при проходе вперёд по правому флангу в борьбе с соперником подыграл себе рукой, Евгений Буланов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Оренбурга". 
    • Фол, нарушение
      39'
      Теперь уже Башич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Юсупова. 
    • Желтая карточка
      38'
      Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе получил жёлтую карточку за грубую игру у левого угла штрафной площади "Оренбурга" против Гойковича, который уже пару секунд назад выполнил пас назад на Сысуева. 
    • 37'
      Болельщиков на стадионе "Газовик" сегодня не очень много, но они под конец первого тайма очень активно гонят свою команду вперёд. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Вера при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Обухову, Владимир в борьбе за мяч нарушил правила против Дркушича. 
    • Желтая карточка
      35'
      Центральный защитник "Сочи" Иван Миладинович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля у бровки против Мансильи. 
    • 34'
      Силвейра убежал к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Крамарича, Печенин при игре в подкате невольно вернул мяч Мигелу и на этот раз Силвейра уже пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 33'
      Марин ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Джимми под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Офсайд
      32'
      Гойкович из центра поля выполнил заброс на ход Мансилье по левому флангу, Брайан оказался в спорном офсайде. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Юсупов в центре поля огрел по ногам Башича. Игроки "Оренбурга" также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 30'
      Печенин с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, Мансилья при всём желании никак не мог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Башич на своей половине поля нарушил правила против Юсупова. Игроки "Сочи" достаточно долго разыгрывали стандарт. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Мелкадзе при входе в штрафную площадь с левого фланга нарушил правила против Адамова. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      27'
      Угловой у ворот "Оренбурга". Крамарич выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, пока что стандарты не работают у обеих команд. 
    • 26'
      Вера при переводе мяча с правого фланга своей половины поля на левый взял и выполнил точный пас на Макарчука, Артём немного продвинулся вперёд и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл. 
    • 25'
      Миладинович совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Иван выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" перехватили мяч без особого труда. 
    • 24'
      Адамов со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Сочи", которую грамотно выстроил Заболотный. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Марин совершил рывок вперёд по центру, а затем уже Кравцов сбил Джимми. "Оренбург" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Печенин совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Кирилл потерял мяч под давлением Крамарича и нарушил правила. 
    • 21'
      Крамарич со стандарта покатил мяч на Макарчука, далее Артём выполнил заброс к правому углу вратарской на свободного Кравцова, но Кирилл сыграл неудачно и отправил мяч точно в руки Сысуеву. 
    • Замена
      20'
      В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Максима Сидорова на поле вышел Кирилл Печенин. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Сиваков на своей половине поля огрел по ногам Крамарича. Игроки "Сочи" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 18'
      Сысуев на правом углу штрафной площади едва не подарил мяч Силвейре, но Николай всё же успел выбить мяч к центру поля. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Сидоров всё же временами чувствует себя некомфортно, а поэтому в составе "Оренбурга" готовится вынужденная замена. 
    • 16'
      Юсупов теперь уже выполнил из центра половины поля "Оренбурга" отличный заброс в центр штрафной площади на Крамарича, совсем немного не хватило Мартину, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 15'
      Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Судья
      14'
      Силвейра в центре поля на грани фола сыграл против Адамова, но Евгений Буланов пока что работает как-то не очень уверенно, свистка на этот раз не последовало. 
    • 13'
      Адамов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 12'
      Сидоров вернулся в игру, Максим конечно же теперь действует с перебинтованной головой, но это не мешает ему на поле. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Макарчук прихватил за футболку соперника на половине поля "Оренбурга" и сорвал контратаку хозяев поля. Евгений Буланов пока что только устно предупредил игрока "Сочи". 
    • Судья
      10'
      Мансилья в борьбе с Маргасовым в центре поля оказался на газоне, но Евгений Буланов показал, что нужно играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Сидоров в  борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади неудачно столкнулся с Маргасовым. У Максима в итоге рассечение, с ним за пределами поля работают врачи "Оренбурга". 
    • Угловой
      8'
      И вот уже "Сочи" удалось заработать угловой. Крамарич выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дркушич под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, мяч был выбит на левый фланг. 
    • Угловой
      7'
      Башич вновь разыграл корнер с Вера, далее Габриэль выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, Гойкович в борьбе за верховой мяч нарушил правила. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот "Сочи". Игроки "Оренбурга" быстро разыграли корнер между собой, далее Вера выполнил подачу на ближний угол вратарской с правого фланга, Адамов в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, но в итоге хозяева поля заработали второй подряд корнер. 
    • 5'
      Мелкадзе с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Оренбурга" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 4'
      Крамарич совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Опасный момент
      3'
      Ковалёв по правому флангу на этот раз убежал к углу штрафной площади, а затем Юрий плотно пробил в ближний угол ворот, Заболотный не стал рисковать и кулаками отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу же Ковалёв попытался совершить рывок вперёд по правому флангу, но в итоге Юрий нарушил правила против Марсело. 
    • Свисток
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Оренбурга" очень важная встреча в борьбе за выживание, команде Давида Деограсии нужно стараться обыгрывать "Сочи" и выбираться из зоны вылета, а иначе положение дел для команды будет ещё более печальным. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Юсупов Артур уходит с поля. Батырев Амир выходит вместо него
    • 41'
      Юсупов Артур получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Мелкадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Миладинович Иван получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Максим Сидоров уходит с поля. Печенин Кирилл выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Сочи

    Исход игры
    Оренбург
    46.7% (64)
    Ничья
    35% (48)
    Сочи
    18.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.7% (42)
    2:1 Оренбург
    21.2% (29)
    1:0 Оренбург
    13.1% (18)
    1:2 Сочи
    12.4% (17)
    0:1 Сочи
    2.9% (4)
    3:2 Оренбург
    1.5% (2)
    2:0 Оренбург
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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