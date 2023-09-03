Башич выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Ковалёву, Юрий вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Марсело и ушёл на угловой.

Марин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, не без труда, но игроки "Сочи" всё же выбили мяч в аут.

Угловой у ворот "Сочи". Марин и Башич не самм лучшим образом разыграли корнер, но в итоге хозяева поля заработали второй подряд угловой.

Вновь Марин и Башич не очень удачно разыграли угловой между собой, на этот раз футболисты "Сочи" уже смогли перехватить мяч.

В составе "Оренбурга" произошла ещё одна замена. Вместо Юрия Ковалёва на поле вышел Дмитрий Воробьёв.

Очередной угловой заработал "Оренбург". Башич и Марин разыграли корнер между собой в очередной раз, далее с левого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, Игнатьев в борьбе с Оганесяном головой невольно отправил мяч к дальнему углу вратарской, где оказался свободный Гойкович, Ренато головой пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "Сочи" от очередного пропущенного мяча.

Мансилья с левой половины поля на этот раз выполнил слишком сильную передачу на ход Печенину по левому флангу, мяч улетел в аут.

Адамов убежал к углу штрафной площади по правому флангу, но в самый важный момент Заика грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Башич, Марин и Вера разыграли корнер между собой, далее Джимми с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Адамову не дали пробить по воротам в падении через себя.

Марин с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Мансилья попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Дркушич очень хорошо сыграл в обороне и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Оренбурга".

Батырев с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Угловой у ворот "Оренбурга". Крамарич выполнил подачу в центр штрафной площади, Кравцов попытался в касание пробить по воротам, но перед Артёмом был соперник и мяч в итоге был потерян.

Марин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге у линии вратарской Крамарич в борьбе с Адамовым подыграл себе рукой, но Евгений Буланов этого эпизода не видел. Главный арбитр матча получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

Евгений Буланов достаточно быстро пересмотрел повтор момента и решительно указал на "точку". "Оренбург" за счёт своей активности получил великолепный шанс открыть счёт в матче.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мансилья!!! Брайан Мансилья с "точки" уверенно пробил по центру, Заболотный гадал и прыгнул в правый угол ворот.

Важный гол к середине второго тайма забил "Оренбург", теперь уже и "Сочи" придётся куда больше раскрываться.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Обухов!!! Мансилья совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Брайан от лицевой линии поля из-под Миладиновича выполнил подачу в центр штрафной площади, Обухов оторвался от Марсело и великолепно головой пробил под правую штангу, Заболотный на этот раз даже не прыгнул.

Угловой заработали игроки "Оренбурга". Хозяева поля на этот раз неудачно разыграли корнер, с правого фланга последова прострел точно в руки Заболотному.

Вера из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Ковалёв набежал на мяч и под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Макарчук теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Артём выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Крамарич в касание пробил в ближний угол ворот, мяч также пролетел над перекладиной.

Обухов в центре поля нарушил правила против Кравцова. Игроки "Сочи" очень быстро разыграли стандарт.

Мансилья разогнал контратаку по левому флангу и затем Брайан выполнил прострел к дальнему углу штрафной площади на Обухова, Владимир в касание сбросил мяч в центр к линии штрафной площади на Ковалёва, но Юрий немного не подстроился под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Оренбург", чтобы при своих болельщиках сыграть ещё более активно и тем самым открыть счёт в матче. В такой встрече очень важно забить первым, чтобы далее чувствовать себя чуть более спокойно.

Силвейра перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Адамова.

В составе "Сочи" после перерыва произошла замена. Вместо Георгия Мелкадзе на поле вышел Лука Джорджевич.

Форвард "Сочи" Лука Джорджевич получил жёлтую карточку за отмашку на правом фланге у своей штрафной площади против Башича.

Башич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сочи" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Башич продвинулся вперёд по центру и затем Иван с дальней дистанции неожиданно пробил в правый угол ворот, вновь перекладина спасла "Сочи" от пропущенного мяча.

Угловой у ворот "Сочи". Башич выполнил подачу в центр штрафной площадки, Гойкович головой сбросил мяч к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Мансилье, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Дркушич ошибся с передачей назад на правый угол штрафной площади на Заболотного, мяч в итоге вновь ушёл на угловой.

Башич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Ковалёв после заброса на ход по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь от лицевой линии поля, мяч попал в Марсело и ушёл на очередной угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Оренбург" и "Сочи" не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. В целом, футбол в Оренбурге получается неплохой, а поэтому забитые мячи в этом противостоянии должны будут появиться.

45' Печенин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Макарчук головой сыграл не лучшим образом и невольно выполнил скидку на правый угол штрафной площади на Мансилью, Брайан подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла "Сочи" от пропущенного мяча.

45' Кравцов в центре поля огрел по ногам Башича. "Оренбург" уже конечно же максимально быстро разыгрывает стандарты.

45' Длительную атаку провели игроки "Сочи", которая после серии скидок в штрафной площади завершилась ударом в касание в левый угол ворот от Крамарича, мяч полетел довольно слабо, в итоге Сысуев спокойно выловил его.

45' Три минуты добавил Евгений Буланов к основному времени первого тайма.

45' В составе "Сочи" неожиданно произошла замена. Вместо Артура Юсупова на поле вышел Амир Батырев.

44' Марин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Гойкович, который делал скидку на левый угол штрафной на Мансилью изначально забрался в офсайд.

43' Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля у своей штрафной площади Юсупов нарушил правила против Ковалёва.

42' Ковалёв ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но затем в борьбе с Марсело Юрий упустил мяч за лицевую линию поля.

41' Кравцов с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Крамарича, Мартин быстро подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

40' Маргасов при проходе вперёд по правому флангу в борьбе с соперником подыграл себе рукой, Евгений Буланов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Оренбурга".

39' Теперь уже Башич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Юсупова.

38' Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе получил жёлтую карточку за грубую игру у левого угла штрафной площади "Оренбурга" против Гойковича, который уже пару секунд назад выполнил пас назад на Сысуева.

37' Болельщиков на стадионе "Газовик" сегодня не очень много, но они под конец первого тайма очень активно гонят свою команду вперёд.

36' Вера при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Обухову, Владимир в борьбе за мяч нарушил правила против Дркушича.

35' Центральный защитник "Сочи" Иван Миладинович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля у бровки против Мансильи.

34' Силвейра убежал к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Крамарича, Печенин при игре в подкате невольно вернул мяч Мигелу и на этот раз Силвейра уже пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели.

33' Марин ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Джимми под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

32' Гойкович из центра поля выполнил заброс на ход Мансилье по левому флангу, Брайан оказался в спорном офсайде.

31' Юсупов в центре поля огрел по ногам Башича. Игроки "Оренбурга" также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

30' Печенин с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, Мансилья при всём желании никак не мог добраться до мяча.

29' Башич на своей половине поля нарушил правила против Юсупова. Игроки "Сочи" достаточно долго разыгрывали стандарт.

28' Мелкадзе при входе в штрафную площадь с левого фланга нарушил правила против Адамова. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

27' Угловой у ворот "Оренбурга". Крамарич выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, пока что стандарты не работают у обеих команд.

26' Вера при переводе мяча с правого фланга своей половины поля на левый взял и выполнил точный пас на Макарчука, Артём немного продвинулся вперёд и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл.

25' Миладинович совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Иван выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" перехватили мяч без особого труда.

24' Адамов со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Сочи", которую грамотно выстроил Заболотный.

23' Марин совершил рывок вперёд по центру, а затем уже Кравцов сбил Джимми. "Оренбург" заработал достаточно неплохой стандарт.

22' Печенин совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Кирилл потерял мяч под давлением Крамарича и нарушил правила.

21' Крамарич со стандарта покатил мяч на Макарчука, далее Артём выполнил заброс к правому углу вратарской на свободного Кравцова, но Кирилл сыграл неудачно и отправил мяч точно в руки Сысуеву.

20' В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Максима Сидорова на поле вышел Кирилл Печенин.

19' Сиваков на своей половине поля огрел по ногам Крамарича. Игроки "Сочи" тщательно готовятся к стандарту.

18' Сысуев на правом углу штрафной площади едва не подарил мяч Силвейре, но Николай всё же успел выбить мяч к центру поля.

17' Сидоров всё же временами чувствует себя некомфортно, а поэтому в составе "Оренбурга" готовится вынужденная замена.

16' Юсупов теперь уже выполнил из центра половины поля "Оренбурга" отличный заброс в центр штрафной площади на Крамарича, совсем немного не хватило Мартину, чтобы зацепиться за мяч.

15' Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

14' Силвейра в центре поля на грани фола сыграл против Адамова, но Евгений Буланов пока что работает как-то не очень уверенно, свистка на этот раз не последовало.

13' Адамов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

12' Сидоров вернулся в игру, Максим конечно же теперь действует с перебинтованной головой, но это не мешает ему на поле.

11' Макарчук прихватил за футболку соперника на половине поля "Оренбурга" и сорвал контратаку хозяев поля. Евгений Буланов пока что только устно предупредил игрока "Сочи".

10' Мансилья в борьбе с Маргасовым в центре поля оказался на газоне, но Евгений Буланов показал, что нужно играть дальше.

9' Сидоров в борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади неудачно столкнулся с Маргасовым. У Максима в итоге рассечение, с ним за пределами поля работают врачи "Оренбурга".

8' И вот уже "Сочи" удалось заработать угловой. Крамарич выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дркушич под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, мяч был выбит на левый фланг.

7' Башич вновь разыграл корнер с Вера, далее Габриэль выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, Гойкович в борьбе за верховой мяч нарушил правила.

6' Угловой у ворот "Сочи". Игроки "Оренбурга" быстро разыграли корнер между собой, далее Вера выполнил подачу на ближний угол вратарской с правого фланга, Адамов в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, но в итоге хозяева поля заработали второй подряд корнер.

5' Мелкадзе с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Оренбурга" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Крамарич совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

3' Ковалёв по правому флангу на этот раз убежал к углу штрафной площади, а затем Юрий плотно пробил в ближний угол ворот, Заболотный не стал рисковать и кулаками отбил мяч в сторону от своих владений.

2' Сразу же Ковалёв попытался совершить рывок вперёд по правому флангу, но в итоге Юрий нарушил правила против Марсело.