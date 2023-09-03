Тур: 7. Стадион: Газовик.
0'
33' Желтая карточкаМиладинович Иван
35' Желтая карточкаМелкадзе Георгий
41' Желтая карточкаЮсупов Артур
47' Желтая карточкаДжорджевич Лука
1:0
56' ПенальтиМансилья Брайан Эсекиэль
2:0
58' ГолОбухов Владимир
Бонусы букмекеров
Ход матча
33'
35'
41'
47'
56'
58'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
80
Марин
Джимми
17
Ковалёв
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллЗащитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
История личных встреч
Оренбург
Сочи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.14
|Обухов Владимир
|1
|0.14
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.14
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.14
|Перес Матиас
|1
|0.14
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.14
|Капленко Кирилл
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|3
|0.43
|Силвейра Мигел
|1
|0.14
|Джорджевич Лука
|1
|0.14
|Медведев Юрий II
|1
|0.14
|Дркушич Ваня
|1
|0.14
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.14
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|1
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джорджевич Лука
|3
|0
|Алвес Марсело
|1
|1
|Юсупов Артур
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
6
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сочи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2
Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0
Результаты матчей
Оренбург
Сочи
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|0:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|2:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Сочи
Исход игры
Оренбург
46.7% (64)
Ничья
35% (48)
Сочи
18.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (42)
2:1 Оренбург
21.2% (29)
1:0 Оренбург
13.1% (18)
1:2 Сочи
12.4% (17)
0:1 Сочи
2.9% (4)
3:2 Оренбург
1.5% (2)
2:0 Оренбург
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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