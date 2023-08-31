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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Сочи
Прогнозы 51
Оренбург 43.1% (22)
X 39.2% (20)
Сочи 17.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Сочи
2.50
3.80
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Оренбург
Сочи

История личных встреч

Оренбург
Сочи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Лукас Габриэль 1 0.17
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.17
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.17
Перес Матиас 1 0.17
Капленко Кирилл 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.5
Силвейра Мигел 1 0.17
Джорджевич Лука 1 0.17
Медведев Юрий II 1 0.17
Дркушич Ваня 1 0.17
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.17
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 1 1
Джорджевич Лука 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Юсупов Артур 1 0
Миладинович Иван 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
6
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сочи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2
Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Сочи

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 2 часа 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Оренбург 43.1% (22)
    X 39.2% (20)
    Сочи 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Сочи
    2.50
    3.80
    2.80
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Сочи

    Исход игры
    Оренбург
    43.4% (23)
    Ничья
    39.6% (21)
    Сочи
    17% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (19)
    2:1 Оренбург
    18.9% (10)
    1:2 Сочи
    13.2% (7)
    1:0 Оренбург
    11.3% (6)
    0:1 Сочи
    3.8% (2)
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