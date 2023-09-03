Тур: 7. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Локомотив Москва
Балтика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|3
|0.5
|Глушенков Максим
|1
|0.17
|Дзюба Артём
|1
|0.17
|Миранчук Антон
|1
|0.17
|Пиняев Сергей
|1
|0.17
|Марадишвили Константин
|1
|0.17
|Изидор Вильсон
|1
|0.17
|Погостнов Егор
|1
|0.17
|Самошников Илья
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.33
|Энрикес Анхело
|1
|0.17
|Кузьмин Максим
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Радмановац Никола
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Балтика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
1
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Балтика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1
Балтика
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0
Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Балтика
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|0:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|2:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Балтика
Исход игры
Локомотив Москва
83.8% (114)
Ничья
6.6% (9)
Балтика
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
30.9% (42)
2:0 Локомотив Москва
21.3% (29)
1:0 Локомотив Москва
16.9% (23)
3:1 Локомотив Москва
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Балтика
1.5% (2)
1:2 Балтика
1.5% (2)
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