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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 138
Локомотив Москва 84.1% (116)
X 6.5% (9)
Балтика 9.4% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Балтика
3.90
4.10
3.80
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Локомотив Москва
Балтика

История личных встреч

Локомотив Москва
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.5
Глушенков Максим 1 0.17
Дзюба Артём 1 0.17
Миранчук Антон 1 0.17
Пиняев Сергей 1 0.17
Марадишвили Константин 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Погостнов Егор 1 0.17
Самошников Илья 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 2 0.33
Энрикес Анхело 1 0.17
Кузьмин Максим 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Радмановац Никола 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Балтика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
1
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Балтика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1
Балтика
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0
Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Балтика

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
8.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
9.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
10.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 0:2 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 2:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 0:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Оренбург
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
16.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 2:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 34 минуты.



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    • Прогнозы 138
    Локомотив Москва 84.1% (116)
    X 6.5% (9)
    Балтика 9.4% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Балтика
    3.90
    4.10
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Балтика

    Исход игры
    Локомотив Москва
    83.8% (114)
    Ничья
    6.6% (9)
    Балтика
    9.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (62)
    Нет
    46.55% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    30.9% (42)
    2:0 Локомотив Москва
    21.3% (29)
    1:0 Локомотив Москва
    16.9% (23)
    3:1 Локомотив Москва
    3.7% (5)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    2:3 Балтика
    1.5% (2)
    1:2 Балтика
    1.5% (2)
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