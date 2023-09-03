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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Кристал Пэлас
0:0
Перерыв
Вулверхэмптон
0'
24' Желтая карточка
Семеду Нелсон
27' Желтая карточка
Аит-Нури Раян

Ход матча

24'
 
Семеду Нелсон
27'
 
Аит-Нури Раян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 117
Кристал Пэлас 64.1% (75)
X 25.6% (30)
Вулверхэмптон 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Вулверхэмптон
3.45
4.55
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
8
Хефферсон
Лерма
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
21
Сарабия
Пабло
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
9
Силва
Фабио
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-4-1-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.89

Среднее время на гол

75
101

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсен Йоаким 1 0.25
Эдуар Одсонн 1 0.25
Айю Джордан 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 1 0.25
Хи-Чан Хван 1 0.25
Сарабия Пабло 0 0
Нету Педру 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Дукуре Шейк 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Лемина Марио 2 0
Семеду Нелсон 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
О'Нил Гари 1 0
Гомес Жоао 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Хи-Чан Хван 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Ньюкасл Гордон Энтони 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 41%, Вулверхэмптон: 59%.
  • 48'
    Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Вулверхэмптон пытается что-то создать.
  • 47'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 117
    Кристал Пэлас 64.1% (75)
    X 25.6% (30)
    Вулверхэмптон 10.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.45
    4.55
    4.50
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    Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    64.1% (75)
    Ничья
    25.6% (30)
    Вулверхэмптон
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    33.3% (39)
    1:0 Кристал Пэлас
    27.4% (32)
    1:1 Ничья
    18.8% (22)
    1:2 Вулверхэмптон
    9.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Кристал Пэлас
    1.7% (2)
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