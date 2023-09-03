Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Нету Педру из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Хорошую попытку сделал Нету Педру . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Хорошую попытку сделал Эдуар Одсонн . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Эдуар Одсонн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Семеду Нелсон не смог попасть в створ ударом издали

36' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

32' Кунья Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

27' Аит-Нури Раян получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

27' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Шлупп Джеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Семеду Нелсон получил желтую карточку от судьи

23' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Шлупп Джеффри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

19' Хорошую попытку сделал Шлупп Джеффри . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

16' Оооо... вот это был удар! Айю Джордан должен был забить с этой позиции.

16' Эдуар Одсонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

15' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кристал Пэлас

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Гомес Жоао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Силва Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

1' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля