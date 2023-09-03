Тур: 4. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Джонс Роберт
3:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаСемеду Нелсон
27' Желтая карточкаАит-Нури Раян
52' Желтая карточкаУорд Джоэл
55' Желтая карточкаГомес Жоао
1:0
56' ГолЭдуар Одсонн
1:1
65' ГолХи-Чан Хван
2:1
78' ГолЭзе Эберечи
3:1
84' ГолЭдуар Одсонн
3:2
90' ГолКунья Матеус
90'+7
Ход матча
24'
27'
52'
55'
56'
1:0
65'
1:1
78'
2:1
84'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
389 Количество передач 513
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.89
Среднее время на гол
75
101
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|3
|0.75
|Андерсен Йоаким
|1
|0.25
|Эзе Эберечи
|1
|0.25
|Айю Джордан
|0
|0
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|2
|0.5
|Калайджич Саша
|1
|0.25
|Кунья Матеус
|1
|0.25
|Нету Педру
|0
|0
|Сарабия Пабло
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Дукуре Шейк
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Гомес Жоао
|2
|0
|Семеду Нелсон
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|3
|Челси
|Джексон Николас
|3
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 3:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Кристал Пэлас
64.1% (75)
Ничья
25.6% (30)
Вулверхэмптон
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
33.3% (39)
1:0 Кристал Пэлас
27.4% (32)
1:1 Ничья
18.8% (22)
1:2 Вулверхэмптон
9.4% (11)
2:2 Ничья
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Кристал Пэлас
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!