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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ливерпуль
2:0
Перерыв
Астон Вилла
0'
1:0
3' Гол
Собослаи Доминик
2:0
22' Гол в свои ворота
Кэш Мэтти
26' Желтая карточка
Камара Бубакар

Ход матча

3'
Собослаи Доминик
(Александер-Арнольд Трент)
1:0
19'
 
Бэйли Леон
Карлос Диего Сантос
22'
Кэш Мэтти
2:0
26'
 
Камара Бубакар

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 127
Ливерпуль 87.4% (111)
X 7.1% (9)
Астон Вилла 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Астон Вилла
4.90
5.35
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
2
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
2
Кэш
Мэтти
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
19
Диаби
Мусса
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
Ливерпуль
4-3-3
Астон Вилла
3-4-2-1

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.85
1.87

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 0.5
Нуньес Дарвин 2 0.5
Салах Мохамед 1 0.25
Жота Диогу 1 0.25
Собослаи Доминик 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 2 0.5
Кэш Мэтти 2 0.5
Бэйли Леон 1 0.25
Макгинн Джон 1 0.25
Дуран Джон 1 0.25
Соарес Дуглас 1 (1) 0.25
Уоткинс Олли 0 0
Динь Люка 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Ван Дейк Виргил 0 1
Жота Диогу 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Астон Вилла

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Ньюкасл Гордон Энтони 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Трент забрасывает мяч по флангу на Салаха, египтянин врывается в штрафную и с левой пробивает по воротам - Мартинес спасает!
  • 45'
    В спокойном ключе проходят последние минуты тайма, "Ливерпуль" события не форсирует, "Астон Вилла" также ждет свистка.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Саймон Хупер к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Любопытно, что на двоих команды попали в створ всего однажды, но при этом "Ливерпуль" успел забить за первый тайм дважды.
  • 43'
    Диаби получает мяч на правом краю штрафной от Уоткинса и наносит обводящий удар из-под Гомеса - снаряд проходит рядом со штангой.
  • 42'
    Собослаи после поперечного паса Диаса оставляет мяч Тренту, который пробивает низом с 23 метров - снаряд прокатывается левее створа.
  • Офсайд
    41'
    Новая атака "Ливерпуля" левым флангом завершается попаданием Робертсона в положение "вне игры".
  • Опасный момент
    39'
    Нуньес обыгрался с Салахом на входе в штрафную и завершил атаку ударом с угла вратарской - перекладина спасла ворота гостей, а Кэш не позволил Луису сыграть на добивании!
  • Опасный момент
    38'
    Динь с левого фланга остро прострелил в штрафную, Макгинн мяч пропустил, а Дуглас Луис и Диаби помешали друг другу в завершении эпизода!
  • 36'
    Снова заброс из центрального круга в чужую штрафную исполняют хозяева, однако Мартинес успешно играет на выходе, опережая всех.
  • 35'
    10 минут остается играть в первом тайме, всё-таки подходы у "Астон Виллы" начинают получаться, но на владении гости пока не собиаются настаивать.
  • Опасный момент
    33'
    Диаби после скидки Уоткинса протащил мяч до штрафной и отдал на набежавшего Макгинна, который с 15 метров пробил рядом с ближней "девяткой"!
  • Угловой
    32'
    Впрочем, угловой в исполнении "Виллы" к опасному моменту не привел, удается "Ливерпулю" довольно спокойно отбиться.
  • 31'
    Бэйли на правом фланге проходит двоих соперников, прострел Леона получается не самым удачным, но угловой он всё же заработал.
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    • 30'
      Джонс становится адресатом заброса в чужую штрафную площадь, однако Мартинес читает эпизод и опержает Кёртиса.
    • 29'
      Почти полчаса отыграли команды в этой встрече, пока у "Ливерпуля" сохраняется солидное преимущество, "Вилла" к матчу оказалась не очень готова.
    • Опасный момент
      27'
      Трент со штрафного мягко подает в центр штрафной площади, Матип отклеивается от опекуна и пробивает головой в дальний угол - мяч проходит рядом со штангой!
    • Желтая карточка
      26'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Камара останавливает забег Диаса в паре метров от угла штрафной площади.
    • 24'
      Атака "Виллы" завершается забросом в направлении Диаби, однако того спокойно опережает Робертсон.
    • 23'
      Довольно легко складывается первый тайм для "Ливерпуля", можно подумать и о разгроме крепкого соперника.
    • Гол в свои ворота
      22'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АВТОГОЛ КЭША!
      Салах после заброса из глубины врывается в штрафную и отдает на Нуньеса, тот мощным ударом попадает в штангу, мяч отскакивает в ногу Кэшу и оказывается в сетке!
    • Фол, нарушение
      20'
      Макгинн на левом фланге обороны с нарушением поборолся с Трентом, но хозяева предпочли быстро разыграть штрафной накоротке.
    • Замена
      19'
      Леон Бэйли появляется на поле вместо Диего Карлоса.
    • Травма, повреждение
      18'
      Проблемы со здоровьем возникают у Диего Карлоса, врачи "Астон Виллы" появляются на поле.
    • Угловой
      17'
      Угловой в исполнении Робертсона получается не самым успешным, мяч возвращается на левый фланг к шотландцу, который навешивает в руки Мартинесу.
    • 16'
      Диас вошел в штрафную с левого края и попытался пробить в борьбе с Кэшем, однако защитник сборной Польши попытку колумбийца заблокировал.
    • 15'
      Снова игроки "Ливерпуля" забирают мяч под свой контроль, "Вилла" же всей командой садится за линию мяча, не включаясь в прессинг.
    • 14'
      В прошлом сезоне "Ливерпуль" обыграл соперника в гостях со счётом 3:1, а вот на "Энфилде" в конце сезона была зафиксирована ничья - 1:1.
    • 13'
      Напомним, что "Астон Вилла" не обыгрывала "Ливерпуль" с октября 2020 года, когда на "Вилла Парке" случился невероятный разгром "красных" - 7:2.
    • 12'
      Кэш далеко бросает мяч из-за боковой линии, один из партнеров попытался исполнить скидку, но удалось "Ливерпулю" обстановку разрядить.
    • 11'
      Диаби врывается в штрафную хозяев с правого края и исполняет прострел в центр, однако до Уоткинса мяч не доходит.
    • 10'
      В квалификации Лиги конференций "Астон Вилла" не испытала никаких проблем против "Хиберниана", победив 5:0 на выезде и 3:0 дома. Уже скоро и "Ливерпуль", и "Вилла" стартуют в групповом этапе еврокубков.
    • 9'
      "Астон Вилла" в стартовом туре крупно проиграла "Ньюкаслу", однако затем обыграла "Эвертон" и "Бёрнли" с общей разнией мячей 7:1.
    • 8'
      Напомним, что "Ливерпуль" набрал 7 очков в трех стартовых турах, в игре с "Ньюкаслом" подопечные Юргена Клоппа одержали волевую победу в меньшинстве.
    • Офсайд
      7'
      Собослаи получает мяч на правом фланге и подает в штрафную не очень адресно, плюс у венгра зафиксирован офсайд.
    • 6'
      В некоторой растерянности находятся подопечные Унаи Эмери, пока ровным счётом ничего не получается у "Астон Виллы" в дебюте.
    • 4'
      Первый гол в составе "Ливерпуля" забивает венгерский новичок, хорошая заявка на успех сегодня от подопечных Юргена Клоппа.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДОМИНИК СОБОСЛАИ!
      После навеса Трента с углового мяч долетел до линии штрафной, откуда Собослаи нанес отличный удар в касание под правую штангу!
    • Офсайд
      2'
      Луис Диас получает мяч на левом фланге атаки, однако помощник Саймона Хупера определяет у колумбийца положение "вне игры".
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 2:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    87.4% (111)
    Ничья
    7.1% (9)
    Астон Вилла
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (90)
    Меньше
    23.08% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    46.5% (59)
    2:0 Ливерпуль
    14.2% (18)
    3:1 Ливерпуль
    7.9% (10)
    3:2 Ливерпуль
    5.5% (7)
    1:0 Ливерпуль
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    1:2 Астон Вилла
    2.4% (3)
    3:0 Ливерпуль
    2.4% (3)
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