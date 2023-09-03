Собослаи после поперечного паса Диаса оставляет мяч Тренту, который пробивает низом с 23 метров - снаряд прокатывается левее створа.

Диаби получает мяч на правом краю штрафной от Уоткинса и наносит обводящий удар из-под Гомеса - снаряд проходит рядом со штангой.

Любопытно, что на двоих команды попали в створ всего однажды, но при этом "Ливерпуль" успел забить за первый тайм дважды.

4 минуты добавляет Саймон Хупер к основному времени первого тайма.

В спокойном ключе проходят последние минуты тайма, "Ливерпуль" события не форсирует, "Астон Вилла" также ждет свистка.

Трент забрасывает мяч по флангу на Салаха, египтянин врывается в штрафную и с левой пробивает по воротам - Мартинес спасает!

Бэйли на правом фланге проходит двоих соперников, прострел Леона получается не самым удачным, но угловой он всё же заработал.

Впрочем, угловой в исполнении "Виллы" к опасному моменту не привел, удается "Ливерпулю" довольно спокойно отбиться.

Диаби после скидки Уоткинса протащил мяч до штрафной и отдал на набежавшего Макгинна, который с 15 метров пробил рядом с ближней "девяткой"!

10 минут остается играть в первом тайме, всё-таки подходы у "Астон Виллы" начинают получаться, но на владении гости пока не собиаются настаивать.

Снова заброс из центрального круга в чужую штрафную исполняют хозяева, однако Мартинес успешно играет на выходе, опережая всех.

Динь с левого фланга остро прострелил в штрафную, Макгинн мяч пропустил, а Дуглас Луис и Диаби помешали друг другу в завершении эпизода!

Нуньес обыгрался с Салахом на входе в штрафную и завершил атаку ударом с угла вратарской - перекладина спасла ворота гостей, а Кэш не позволил Луису сыграть на добивании!

Проблемы со здоровьем возникают у Диего Карлоса, врачи "Астон Виллы" появляются на поле.

Макгинн на левом фланге обороны с нарушением поборолся с Трентом, но хозяева предпочли быстро разыграть штрафной накоротке.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АВТОГОЛ КЭША! Салах после заброса из глубины врывается в штрафную и отдает на Нуньеса, тот мощным ударом попадает в штангу, мяч отскакивает в ногу Кэшу и оказывается в сетке!

Довольно легко складывается первый тайм для "Ливерпуля", можно подумать и о разгроме крепкого соперника.

Атака "Виллы" завершается забросом в направлении Диаби, однако того спокойно опережает Робертсон.

Первая желтая карточка в нашем матче, Камара останавливает забег Диаса в паре метров от угла штрафной площади.

Трент со штрафного мягко подает в центр штрафной площади, Матип отклеивается от опекуна и пробивает головой в дальний угол - мяч проходит рядом со штангой!

Почти полчаса отыграли команды в этой встрече, пока у "Ливерпуля" сохраняется солидное преимущество, "Вилла" к матчу оказалась не очень готова.

Джонс становится адресатом заброса в чужую штрафную площадь, однако Мартинес читает эпизод и опержает Кёртиса.

17' Угловой в исполнении Робертсона получается не самым успешным, мяч возвращается на левый фланг к шотландцу, который навешивает в руки Мартинесу.

16' Диас вошел в штрафную с левого края и попытался пробить в борьбе с Кэшем, однако защитник сборной Польши попытку колумбийца заблокировал.

15' Снова игроки "Ливерпуля" забирают мяч под свой контроль, "Вилла" же всей командой садится за линию мяча, не включаясь в прессинг.

14' В прошлом сезоне "Ливерпуль" обыграл соперника в гостях со счётом 3:1, а вот на "Энфилде" в конце сезона была зафиксирована ничья - 1:1.

13' Напомним, что "Астон Вилла" не обыгрывала "Ливерпуль" с октября 2020 года, когда на "Вилла Парке" случился невероятный разгром "красных" - 7:2.

12' Кэш далеко бросает мяч из-за боковой линии, один из партнеров попытался исполнить скидку, но удалось "Ливерпулю" обстановку разрядить.

11' Диаби врывается в штрафную хозяев с правого края и исполняет прострел в центр, однако до Уоткинса мяч не доходит.

10' В квалификации Лиги конференций "Астон Вилла" не испытала никаких проблем против "Хиберниана", победив 5:0 на выезде и 3:0 дома. Уже скоро и "Ливерпуль", и "Вилла" стартуют в групповом этапе еврокубков.

9' "Астон Вилла" в стартовом туре крупно проиграла "Ньюкаслу", однако затем обыграла "Эвертон" и "Бёрнли" с общей разнией мячей 7:1.

8' Напомним, что "Ливерпуль" набрал 7 очков в трех стартовых турах, в игре с "Ньюкаслом" подопечные Юргена Клоппа одержали волевую победу в меньшинстве.

7' Собослаи получает мяч на правом фланге и подает в штрафную не очень адресно, плюс у венгра зафиксирован офсайд.

6' В некоторой растерянности находятся подопечные Унаи Эмери, пока ровным счётом ничего не получается у "Астон Виллы" в дебюте.

4' Первый гол в составе "Ливерпуля" забивает венгерский новичок, хорошая заявка на успех сегодня от подопечных Юргена Клоппа.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДОМИНИК СОБОСЛАИ!

После навеса Трента с углового мяч долетел до линии штрафной, откуда Собослаи нанес отличный удар в касание под правую штангу!

2' Луис Диас получает мяч на левом фланге атаки, однако помощник Саймона Хупера определяет у колумбийца положение "вне игры".