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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ливерпуль
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 46
Ливерпуль 89.1% (41)
X 8.7% (4)
Астон Вилла 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Астон Вилла
1.70
4.52
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ливерпуль
Астон Вилла

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.85
1.87

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 0.67
Нуньес Дарвин 2 0.67
Салах Мохамед 1 0.33
Жота Диогу 1 0.33
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 2 0.67
Кэш Мэтти 2 0.67
Бэйли Леон 1 0.33
Макгинн Джон 1 0.33
Дуран Джон 1 0.33
Соарес Дуглас 1 (1) 0.33
Уоткинс Олли 0 0
Динь Люка 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Ван Дейк Виргил 0 1
Жота Диогу 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Астон Вилла

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Манчестер Сити Родри Эрнандес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 5 часов 8 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 46
    Ливерпуль 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Астон Вилла 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Астон Вилла
    1.70
    4.52
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Астон Вилла
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    44.4% (20)
    2:0 Ливерпуль
    26.7% (12)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    1:0 Ливерпуль
    6.7% (3)
    3:1 Ливерпуль
    4.4% (2)
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