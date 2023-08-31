Тур: 4. Стадион: Энфилд. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Астон Вилла
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
28 матчей
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.85
1.87
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.23
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|2
|0.67
|Нуньес Дарвин
|2
|0.67
|Салах Мохамед
|1
|0.33
|Жота Диогу
|1
|0.33
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|2
|0.67
|Кэш Мэтти
|2
|0.67
|Бэйли Леон
|1
|0.33
|Макгинн Джон
|1
|0.33
|Дуран Джон
|1
|0.33
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.33
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|1
|1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|1
|Жота Диогу
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Астон Вилла
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Астон Вилла
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
44.4% (20)
2:0 Ливерпуль
26.7% (12)
2:2 Ничья
6.7% (3)
1:0 Ливерпуль
6.7% (3)
3:1 Ливерпуль
4.4% (2)
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