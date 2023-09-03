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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 22'
Кёльн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Айнтрахт Фр 88.3% (106)
X 10.8% (13)
Кёльн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Кёльн
2.35
3.70
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
7
Мармуш
Омар
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
9
Вальдшмидт
Лука
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Кёльн
4-1-4-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Кёльн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.64

Среднее время на гол

43
141

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.45
1.64

Среднее время на гол

61
55

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Мармуш Омар 1 0.33
Макс Филипп 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальдшмидт Лука 1 0.33
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 1 1
Кох Робин 2 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Мармуш Омар 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамян Саркис 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0
Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Кёльн

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кёльн
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Айнтрахт Фр контролирует мяч.
  • 22'
    Тиггес Штеффен выиграл воздушное противоборство у Пачо Вильям.
  • 21'
    Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Айнтрахт Фр начинает контратаку
  • 21'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 20'
    Бута на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 60%, Кёльн: 40%.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 19'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 18'
    Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Назначен штрафной. Пострадал Мартель Эрик, его свалил Мармуш Омар.
  • 17'
    Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
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    Прогнозы 120
    Айнтрахт Фр 88.3% (106)
    X 10.8% (13)
    Кёльн 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Кёльн
    2.35
    3.70
    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    88.3% (106)
    Ничья
    10.8% (13)
    Кёльн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    51.7% (62)
    1:0 Айнтрахт Фр
    19.2% (23)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:0 Айнтрахт Фр
    5.8% (7)
    3:1 Айнтрахт Фр
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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