Тур: 3. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
1:1
Конец матча
0'
0:1
43' ПенальтиКайнц Флориан
45' Желтая карточкаЛюбичич Деян
45' Желтая карточкаМартель Эрик
64' Желтая карточкаМармуш Омар
70' Желтая карточкаШмиц Бенно
1:1
87' ГолНкунку Нильс
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
43'
0:1
45'
45'
64'
70'
80'
87'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
704 Количество передач 349
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Кёльн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.64
Среднее время на гол
43
141
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.45
1.64
Среднее время на гол
61
55
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.33
|Мармуш Омар
|1
|0.33
|Нкунку Нильс
|1
|0.33
|Макс Филипп
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.33
|Кайнц Флориан
|1 (1)
|0.33
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнауфф Ансгар
|1
|1
|Кох Робин
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0
Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Кёльн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн
Исход игры
Айнтрахт Фр
88.3% (106)
Ничья
10.8% (13)
Кёльн
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
51.7% (62)
1:0 Айнтрахт Фр
19.2% (23)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:0 Айнтрахт Фр
5.8% (7)
3:1 Айнтрахт Фр
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!