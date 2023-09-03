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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
43' Пенальти
Кайнц Флориан
45' Желтая карточка
Любичич Деян
45' Желтая карточка
Мартель Эрик
64' Желтая карточка
Мармуш Омар
70' Желтая карточка
Шмиц Бенно
1:1
87' Гол
Нкунку Нильс
90'+5
0:1. Гол с пенальти Флориана Кай...

Ход матча

43'
0:1
Кайнц Флориан
45'
 
Любичич Деян
45'
 
Мартель Эрик
46'
Хёуге Йенс
Макс Филипп
 
58'
 
Алиду Фариде
Майна Линтон
58'
 
Олесен Матиас
Вальдшмидт Лука
64'
Мармуш Омар
 
67'
Нганкам Жессик
Мармуш Омар
 
70'
 
Шмиц Бенно
73'
Роде Себастьян
Ларссон Хуго
 
73'
Нкунку Нильс
Эбимбе Эрик
 
74'
 
Адамян Саркис
Тиггес Штеффен
74'
 
Карстенсен Расмус
Шмиц Бенно
79'
 
Килиан Лука
Шабо Юлиан
80'
Ааронсон Пакстен
Бута
 
87'
Нкунку Нильс
(Ааронсон Пакстен)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 704 Количество передач 349
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Айнтрахт Фр 88.3% (106)
X 10.8% (13)
Кёльн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
7
Мармуш
Омар
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
9
Вальдшмидт
Лука
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Кёльн
4-1-4-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Кёльн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.64

Среднее время на гол

43
141

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.45
1.64

Среднее время на гол

61
55

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Мармуш Омар 1 0.33
Нкунку Нильс 1 0.33
Макс Филипп 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальдшмидт Лука 1 0.33
Кайнц Флориан 1 (1) 0.33
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 1 1
Кох Робин 2 0
Мармуш Омар 2 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Любичич Деян 1 0
Мартель Эрик 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0
Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Кёльн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Роде Себастьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Олесен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Алиду Фариде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 90'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 61%, Кёльн: 39%.
    • 89'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Айнтрахт Фр 88.3% (106)
    X 10.8% (13)
    Кёльн 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    88.3% (106)
    Ничья
    10.8% (13)
    Кёльн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    51.7% (62)
    1:0 Айнтрахт Фр
    19.2% (23)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:0 Айнтрахт Фр
    5.8% (7)
    3:1 Айнтрахт Фр
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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