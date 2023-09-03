Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Кёльн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Судья подбегает и показывает Мартель Эрик из команды Кёльн отложенную желтую карточку за фол.

48' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Любичич Деян получил желтую карточку от судьи

45' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О О Л - Кайнц Флориан из команды Кёльн забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Кевин Трапп прыгнул вправо!

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Макс Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Макс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Майна Линтон из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

30' Удар от ворот произведет Кёльн

30' Бута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Бута нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эбимбе Эрик пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

21' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Бута на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

18' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

17' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

16' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Кёльн

14' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кёльн начинает с центра поля