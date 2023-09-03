Вновь экспериментируют футболисты "Зенита" с вводом мяча в игру, катают его с вратарём. Успокоилась у нас игра немного.

Клаудиньо вновь нарушил правила, на этот раз Келлвен оказался на газоне. Арбитр вновь проводит беседу, и пока без жёлтых у нас.

Около минуты сейчас мяч находился на правом фланге, переходя от одной команды в другую. Без обострений, но со множеством борьбы проходит у нас игра.

Набабкин со своей половины поля забросил мяч ближе к штрафной площади соперника, никто до сферы не дотянулся, и мяч оказался в руках Кержакова.

Кассьерра грамотно сыграл в штрафной площади и смог сохранить мяч для своей команды, последовал повторный прострел с правого фланга, но на этот раз защитники ЦСКА мяч выбили.

Две минуты армейцы уже контролируют мяч. Прижали они соперника к штрафной площади! Интересное у нас начало второго тайма.

Заболотный подхватил мяч в правой части штрафной соперника, но защитник "Зенита" грамотно сыграл в корпус и оставил Антона без мяча.

Зделар получил болезненный удар по ногам в центральном круге, сейчас футболисты ЦСКА разыграют штрафной.

Виллиан здорово сыграл на левом фланге обороны и оставил соперника без мяча и начал очередную атаку ЦСКА.

Быстрый выпад провели гости, но дойдя до штрафной площади ЦСКА остановились. Сейчас футболисты "Зенита" катают мяч, стремясь растянуть оборону московского клуба.

Клаудиньо перестарался и нарушил правила на правом фланге в центре поля.

Первый угловой во втором тайме заработали футболисты ЦСКА, будет подача с правого фланга.

Виллиан поборолся на втором этаже, но защитник "Зенита" выбил мяч на второй угловой, теперь подача последует с противоположного края.

Второй тайм начался! Сейчас будем смотреть, произошли ли замены у нас в перерыве.

Футболисты ЦСКА провели массированную атаку, последовала навесная передача в штрафную площадь, но мяч был выбит.

Кассьерра с левого фланга ворвался в штрафную площадь соперника, подыграл себе, улучшил позицию, но удар пришёлся точно в игрока ЦСКА.

Затяжной выпад провели хозяева поля. Около минуты мяч находился на линии штрафной, комбинировали армейцы, но после заброса в штрафную мяч оказался в руках Кержакова.

Кассерра сыграл с одноклубником в штрафной площади соперника, но пас получился уж совсем обостряющим. Потеря, и сейчас Акинфеев введёт мяч в игру.

Опасно было! Кассьерра мог сравнять счёт в матче после заброса с левого фланга, но чудеса реакции продемонстрировал Акинфеев и выбил мяч на угловой!

Ещё парочку угловых разыграли гости с правого фланга, но без обострения у ворот Акинфеева.

Набабкин шикирно в подкате оставил соперника без мяча! Обостряются у нас эмоции.

40' Дальний заброс последовал на Чалова на левом фланге с половины поля ЦСКА, выше пошёл мяч, и Фёдор добраться до сферы не сумел.

39' Эракович уложил на газон Чалова на половине поля "Зенита". Сейчас армейцы разыграют штрафной.

38' Гайич после борьбы Заболотного в штрафной нанёс прицельный удар в дальний угол, но точно в защитника пришёлся выстрел.

37' Опаснейшую атаку провели гости. После прострела от лицевой линии был рикошет, сферу за пределами штрафной подхватил Сантос и нанёс плотный выстрел в дальний угол ворот, мимо!

36' После навесной передачи со штрафного, вновь борьбу в воздухе выиграл Фернандес и плечом нанёс дар по воротам, мимо цели!

35' Мантуан хорошо зацепился на мяч на половине поля соперника и вынудил защитников ЦСКА нарушить правила. Штрафной немного левее центра в метрах четырёх от штрафной!

33' Немного выравняли игру футболисты ЦСКА, сейчас около минуты армейцы контролировали мяч на своей половине поля.

32' Ложный офсайд зафиксировал боковой арбитр у Фернандеса, так как передача на Марио пришло от игрока ЦСКА, но эпизод после спора уже заигран.

31' Клаудиньо после длительного розыгрыша углового попытался выполнить обостряющую передачу в центр штрафной, защитники ЦСКА отбились.

30' Фернандес открылся на правом фланге, дошёл почти до лицевой линии и сильно прострелил в штрафную, очередной угловой с правого фланга разыграют гости.

29' Второй подряд офсайд зафиксирован на половине поля "Зенита", вновь армейцы поторопились с обострением.

28' Обляков мог сейчас удвоить цифры на табло после шикарного заброса с линии штрафной площади, но сперва Иван забрался в офсайд, а потом угодил точно в ту точку, где располагался голкипер.

27' Заболотный оказался на поле, держась за лицо, при этом в контакте с соперником нога коснулась плеча Антона. Небольшая пауза у нас.

26' Фернандес выиграл борьбу на втором этаже после розыгрыша углового, примерно из район одиннадцатиметровой отметки, Акинфеев успел среагировать и ногой блокировал удар. Опаснейший момент был!

25' Шестой угловой заработали футболисты "Зенита". Веллвен заблокировал передача с левой части поля, причём именно своей головой, небольшая пауза, приходит в себя футболист.

24' Вновь ничем завершилась навесная передача с левого фланга, мяч остался у гостей, но после затяжного выпада последовала абсолютно неточная передача с правого фланга на противоположный.

23' 0:5 по угловым, ждём очередной навесной передачи в исполнении гостей.

22' Уже просто на отбой действуют футболисты ЦСКА, после навеса от углового флажка, защитники ЦСКА вынесли мяч подальше, Кержаков буквально и центра поля начинает новую атаку своей команды.

21' Келлвен не стал ничего сложного придумывать и просто выбил мяч на очередной угловой после розыгрыша стандарта.

20' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита" после дальнего удара и рикошета.

19' Келлвен попытался открыться на правом фланге, но передача из глубины получилась слишком сильной, сейчас Кержаков введёт сферу в игру ударом от ворот.

18' Могли сейчас разбежаться армейцы, но атака получилась затяжной через правый фланг. Чалов попытался обострить на линии штрафной площади, но пас на Заболотного не получился. Потеря.

17' Продолжают контролировать мяч футболисты "Зенита", катают они его сейчас в районе центрального круга, возможно будет обострение через правый фланг, который сегодня интереснее действует у гостей.

16' Акинфеев откровенно неудачно вышел из ворот, махнул мимо мяча, даже не совершая прыжок, а сфера просвистела в метре от дальней штанги, вообще никого не коснувшись! Опасно было!

15' Фернандес на правом фланге заработал угловой для своей команды.

14' Против Вендела сейчас были нарушены правила в центре поля, что-то стала у нас дробиться игра. Много пауз и свистков, но пока без грубостей, но арбитр стал проводить беседы.

13' Успокоилась немного игра у нас, но проходит она под полным контролем футболистов "Зенита", вообще всем составом сейчас армейцы на своей половине поля.

11' Мантуан Густаво вновь на острие атаки гостей! На этот раз футболист открылся на правом углу штрафной, сделал заброс на дальний угол ворот, но там были только игроки ЦСКА.

10' Угловой завершился ничем, но пошла вторая волна, довольно затяжная она получается в исполнении футболистов "Зенита".

9' Мантуан после мягкого заброса с правого фланга мог уже и сравнять счёт в матче ударом по воротам, но не попал футболист немного в створ, да ещё и рикошет был, угловой на правом фланге!

8' После заброса из центрального круга Заболотный мог выскочить один на один с голкипером практически по центру, но пройти двух опекунов Антон не сумел. Потеря.

7' Марио попытался зацепиться за мяч на правом фланге атаки, болельщики ЦСКА тут же его "встретили" оглушительным свисток и гулом.

6' Заболотный нарушил правила в районе центрального круга, толкнув соперника.

5' Ещё одну атаку провели футболисты ЦСКА после забитого мяча, но сфера на половине поля соперника была потеряна.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Заболотный!!!

Откровенно заигрались гости на своей половине поля, контролируя мяч. Алипа от лицевой линии плавно покатил на вратаря, Кержаков неудачно сыграл, Заболотный бросился в ноги голкипера и отправил с метра мяч в ворота! Вот так начало!

3' Заболотный оказался на газоне на своей половине. Сейчас футболисты ЦСКА разыграют штрафной. Пока небольшим территориальным преимуществом владеют футболисты "Зенита".

2' Акинфеев принял мяч в своей штрафной площади. После дальнего заброса с половины "Зенита" никто за мячом не побежал из состава гостей.

1' Сразу же прибрали мяч под свой контроль футболисты "Зенита", раскатывая его на своей половине. пытаются найти продолжение впереди гости.