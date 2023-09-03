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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
ЦСКА Москва
1:0
Второй тайм: 62'
Зенит
Интервью Ивана Облякова в переры...
Интервью Нуралы Алипа в перерыве...
Сэйв Акинфеев и после удара Касс...
ВАР на предмет пенальти (видео)....
Сэйв Акинфеева после удара Ферна...
Опасный угловой гостей (видео). ...
Опасный удар Мантуана (видео). М...
1:0. Гол Антона Заболотного (вид...

Ход матча

4'
Заболотный Антон
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 195
ЦСКА Москва 20.5% (40)
X 17.4% (34)
Зенит 62.1% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Зенит
3.45
4.40
6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
2
Келлвен
Дуглас
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
28
Алип
Нуралы
6
Фернандес
Марио
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
3
Дуглас
Сантос
30
Кассьерра
Матео
31
Мантуан
Густаво
ЦСКА Москва
3-4-3
Зенит
3-5-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

41 матч

22%
22%
56%
9 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.4%
48.8%
26.8%
10 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.2%
41.5%
46.3%
5 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.85
0.95

Среднее время на гол

105
94

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

46
50

Голов в среднем за матч

1.12
1.22

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

80
73

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 4 0.57
Чалов Фёдор 4 (4) 0.57
Мухин Максим 2 0.29
Рядно Михаил 1 0.14
Мойзес Роберто 1 0.14
Гайич Милан III 1 0.14
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 6 0.86
Сергеев Иван 3 0.43
Вендел Маркус 2 0.29
Клаудиньо 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Виллиан Роша 2 0
Гайич Милан III 0 1
Заболотный Антон 1 0
Зделар Саша 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 1
Алип Нуралы 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Кассьерра Матео 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
6
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0
Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Зенит

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Зенит
 0:1 Заявка 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 9 13
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 0:1 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Зенит
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Кассьерра грамотно сыграл в штрафной площади и смог сохранить мяч для своей команды, последовал повторный прострел с правого фланга, но на этот раз защитники ЦСКА мяч выбили. 
  • 61'
    Пошли разминаться у нас запасные футболисты группами, похоже, скоро начнутся замены. 
  • 60'
    Набабкин со своей половины поля забросил мяч ближе к штрафной площади соперника, никто до сферы не дотянулся, и мяч оказался в руках Кержакова. 
  • 58'
    Около минуты сейчас мяч находился на правом фланге, переходя от одной команды в другую. Без обострений, но со множеством борьбы проходит у нас игра. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Клаудиньо вновь нарушил правила, на этот раз Келлвен оказался на газоне. Арбитр вновь проводит беседу, и пока без жёлтых у нас. 
  • 56'
    Вновь экспериментируют футболисты "Зенита" с вводом мяча в игру, катают его с вратарём. Успокоилась у нас игра немного. 
  • 55'
    Келлвен из-за пределов штрафной площади нанёс могучий удар по воротам после розыгрыша углового, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Угловой
    54'
    Виллиан поборолся на втором этаже, но защитник "Зенита" выбил мяч на второй угловой, теперь подача последует с противоположного края. 
  • Угловой
    53'
    Первый угловой во втором тайме заработали футболисты ЦСКА, будет подача с правого фланга. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Клаудиньо перестарался и нарушил правила на правом фланге в центре поля. 
  • 51'
    Быстрый выпад провели гости, но дойдя до штрафной площади ЦСКА остановились. Сейчас футболисты "Зенита" катают мяч, стремясь растянуть оборону московского клуба. 
  • 50'
    Виллиан здорово сыграл на левом фланге обороны и оставил соперника без мяча и начал очередную атаку ЦСКА. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Зделар получил болезненный удар по ногам в центральном круге, сейчас футболисты ЦСКА разыграют штрафной. 
  • 48'
    Заболотный подхватил мяч в правой части штрафной соперника, но защитник "Зенита" грамотно сыграл в корпус и оставил Антона без мяча. 
  • 47'
    Две минуты армейцы уже контролируют мяч. Прижали они соперника к штрафной площади! Интересное у нас начало второго тайма. 
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    • 46'
      Футболисты ЦСКА провели массированную атаку, последовала навесная передача в штрафную площадь, но мяч был выбит. 
    • Второй тайм начался
      45'
      Второй тайм начался! Сейчас будем смотреть, произошли ли замены у нас в перерыве. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Счёт 1:0. Отдохнём.
    • 45'
      Набабкин шикирно в подкате оставил соперника без мяча! Обостряются у нас эмоции. 
    • Угловой
      45'
      Ещё парочку угловых разыграли гости с правого фланга, но без обострения у ворот Акинфеева. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил главный арбитр встречи. 
    • Опасный момент
      45'
      Опасно было! Кассьерра мог сравнять счёт в матче после заброса с левого фланга, но чудеса реакции продемонстрировал Акинфеев и выбил мяч на угловой! 
    • 44'
      Кассерра сыграл с одноклубником в штрафной площади соперника, но пас получился уж совсем обостряющим. Потеря, и сейчас Акинфеев введёт мяч в игру. 
    • 42'
      Затяжной выпад провели хозяева поля. Около минуты мяч находился на линии штрафной, комбинировали армейцы, но после заброса в штрафную мяч оказался в руках Кержакова. 
    • 41'
      Кассьерра с левого фланга ворвался в штрафную площадь соперника, подыграл себе, улучшил позицию, но удар пришёлся точно в игрока ЦСКА. 
    • 40'
      Дальний заброс последовал на Чалова на левом фланге с половины поля ЦСКА, выше пошёл мяч, и Фёдор добраться до сферы не сумел. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Эракович уложил на газон Чалова на половине поля "Зенита". Сейчас армейцы разыграют штрафной. 
    • 38'
      Гайич после борьбы Заболотного в штрафной нанёс прицельный удар в дальний угол, но точно в защитника пришёлся выстрел. 
    • Опасный момент
      37'
      Опаснейшую атаку провели гости. После прострела от лицевой линии был рикошет, сферу за пределами штрафной подхватил Сантос и нанёс плотный выстрел в дальний угол ворот, мимо! 
    • Опасный момент
      36'
      После навесной передачи со штрафного, вновь борьбу в воздухе выиграл Фернандес и плечом нанёс дар по воротам, мимо цели! 
    • Фол, нарушение
      35'
      Мантуан хорошо зацепился на мяч на половине поля соперника и вынудил защитников ЦСКА нарушить правила. Штрафной немного левее центра в метрах четырёх от штрафной! 
    • 33'
      Немного выравняли игру футболисты ЦСКА, сейчас около минуты армейцы контролировали мяч на своей половине поля. 
    • Офсайд
      32'
      Ложный офсайд зафиксировал боковой арбитр у Фернандеса, так как передача на Марио пришло от игрока ЦСКА, но эпизод после спора уже заигран. 
    • 31'
      Клаудиньо после длительного розыгрыша углового попытался выполнить обостряющую передачу в центр штрафной, защитники ЦСКА отбились. 
    • 30'
      Фернандес открылся на правом фланге, дошёл почти до лицевой линии и сильно прострелил в штрафную, очередной угловой с правого фланга разыграют гости. 
    • Офсайд
      29'
      Второй подряд офсайд зафиксирован на половине поля "Зенита", вновь армейцы поторопились с обострением. 
    • Офсайд
      28'
      Обляков мог сейчас удвоить цифры на табло после шикарного заброса с линии штрафной площади, но сперва Иван забрался в офсайд, а потом угодил точно в ту точку, где располагался голкипер. 
    • 27'
      Заболотный оказался на поле, держась за лицо, при этом в контакте с соперником нога коснулась плеча Антона. Небольшая пауза у нас. 
    • Опасный момент
      26'
      Фернандес выиграл борьбу на втором этаже после розыгрыша углового, примерно из район одиннадцатиметровой отметки, Акинфеев успел среагировать и ногой блокировал удар. Опаснейший момент был!
    • Угловой
      25'
      Шестой угловой заработали футболисты "Зенита". Веллвен заблокировал передача с левой части поля, причём именно своей головой, небольшая пауза, приходит в себя футболист. 
    • Угловой
      24'
      Вновь ничем завершилась навесная передача с левого фланга, мяч остался у гостей, но после затяжного выпада последовала абсолютно неточная передача с правого фланга на противоположный. 
    • Угловой
      23'
      0:5 по угловым, ждём очередной навесной передачи в исполнении гостей. 
    • Угловой
      22'
      Уже просто на отбой действуют футболисты ЦСКА, после навеса от углового флажка, защитники ЦСКА вынесли мяч подальше, Кержаков буквально и центра поля начинает новую атаку своей команды. 
    • Угловой
      21'
      Келлвен не стал ничего сложного придумывать и просто выбил мяч на очередной угловой после розыгрыша стандарта. 
    • 20'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита" после дальнего удара и рикошета. 
    • 19'
      Келлвен попытался открыться на правом фланге, но передача из глубины получилась слишком сильной, сейчас Кержаков введёт сферу в игру ударом от ворот. 
    • 18'
      Могли сейчас разбежаться армейцы, но атака получилась затяжной через правый фланг. Чалов попытался обострить на линии штрафной площади, но пас на Заболотного не получился. Потеря. 
    • 17'
      Продолжают контролировать мяч футболисты "Зенита", катают они его сейчас в районе центрального круга, возможно будет обострение через правый фланг, который сегодня интереснее действует у гостей. 
    • Опасный момент
      16'
      Акинфеев откровенно неудачно вышел из ворот, махнул мимо мяча, даже не совершая прыжок, а сфера просвистела в метре от дальней штанги, вообще никого не коснувшись! Опасно было! 
    • 15'
      Фернандес на правом фланге заработал угловой для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Против Вендела сейчас были нарушены правила в центре поля, что-то стала у нас дробиться игра. Много пауз и свистков, но пока без грубостей, но арбитр стал проводить беседы. 
    • 13'
      Успокоилась немного игра у нас, но проходит она под полным контролем футболистов "Зенита", вообще всем составом сейчас армейцы на своей половине поля. 
    • 11'
      Мантуан Густаво вновь на острие атаки гостей! На этот раз футболист открылся на правом углу штрафной, сделал заброс на дальний угол ворот, но там были только игроки ЦСКА. 
    • Угловой
      10'
      Угловой завершился ничем, но пошла вторая волна, довольно затяжная она получается в исполнении футболистов "Зенита". 
    • Опасный момент
      9'
      Мантуан после мягкого заброса с правого фланга мог уже и сравнять счёт в матче ударом по воротам, но не попал футболист немного в створ, да ещё и рикошет был, угловой на правом фланге! 
    • 8'
      После заброса из центрального круга Заболотный мог выскочить один на один с голкипером практически по центру, но пройти двух опекунов Антон не сумел. Потеря. 
    • 7'
      Марио попытался зацепиться за мяч на правом фланге атаки, болельщики ЦСКА тут же его "встретили" оглушительным свисток и гулом. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Заболотный нарушил правила в районе центрального круга, толкнув соперника. 
    • 5'
      Ещё одну атаку провели футболисты ЦСКА после забитого мяча, но сфера на половине поля соперника была потеряна. 
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Заболотный!!!
      Откровенно заигрались гости на своей половине поля, контролируя мяч. Алипа от лицевой линии плавно покатил на вратаря, Кержаков неудачно сыграл, Заболотный бросился в ноги голкипера и отправил с метра мяч в ворота! Вот так начало! 
    • 3'
      Заболотный оказался на газоне на своей половине. Сейчас футболисты ЦСКА разыграют штрафной. Пока небольшим территориальным преимуществом владеют футболисты "Зенита".
    • 2'
      Акинфеев принял мяч в своей штрафной площади. После дальнего заброса с половины "Зенита" никто за мячом не побежал из состава гостей. 
    • 1'
      Сразу же прибрали мяч под свой контроль футболисты "Зенита", раскатывая его на своей половине. пытаются найти продолжение впереди гости. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! С центра поля начали футболисты "Зенита". Поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Г О О О О Л - Заболотный Антон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    20.5% (40)
    Ничья
    17.4% (34)
    Зенит
    62.1% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (86)
    Меньше
    33.33% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    84.5% (109)
    Нет
    15.5% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    30.3% (59)
    1:1 Ничья
    12.3% (24)
    0:2 Зенит
    4.1% (8)
    2:1 ЦСКА Москва
    4.1% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (6)
    1:3 Зенит
    3.1% (6)
    0:1 Зенит
    3.1% (6)
    2:3 Зенит
    2.6% (5)
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