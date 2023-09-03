Тур: 7. Стадион: ВЭБ Арена.
1:0
Второй тайм: 62'
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
10
Обляков
Иван
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Зенит
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
41 матч
22%
22%
56%
9 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
24.4%
48.8%
26.8%
10 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.2%
41.5%
46.3%
5 побед 17 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
0.85
0.95
Среднее время на гол
105
94
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
46
50
Голов в среднем за матч
1.12
1.22
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
80
73
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|4
|0.57
|Чалов Фёдор
|4 (4)
|0.57
|Мухин Максим
|2
|0.29
|Рядно Михаил
|1
|0.14
|Мойзес Роберто
|1
|0.14
|Гайич Милан III
|1
|0.14
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|6
|0.86
|Сергеев Иван
|3
|0.43
|Вендел Маркус
|2
|0.29
|Клаудиньо
|1
|0.14
|Мантуан Густаво
|1
|0.14
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Заболотный Антон
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Алип Нуралы
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Кассьерра Матео
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
6
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0
Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Зенит
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
20.5% (40)
Ничья
17.4% (34)
Зенит
62.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (86)
Меньше
33.33% (43)
Обе команды забьют
Да
84.5% (109)
Нет
15.5% (20)
Популярный счёт
1:2 Зенит
30.3% (59)
1:1 Ничья
12.3% (24)
0:2 Зенит
4.1% (8)
2:1 ЦСКА Москва
4.1% (8)
2:2 Ничья
3.1% (6)
1:3 Зенит
3.1% (6)
0:1 Зенит
3.1% (6)
2:3 Зенит
2.6% (5)
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