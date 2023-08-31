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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 70
ЦСКА Москва 22.9% (16)
X 15.7% (11)
Зенит 61.4% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Зенит
2.93
3.50
2.65
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ЦСКА Москва
Зенит

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

41 матч

22%
22%
56%
9 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.4%
48.8%
26.8%
10 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.2%
41.5%
46.3%
5 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.85
0.95

Среднее время на гол

105
94

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

46
50

Голов в среднем за матч

1.12
1.22

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

80
73

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (4) 0.67
Заболотный Антон 3 0.5
Мухин Максим 2 0.33
Рядно Михаил 1 0.17
Мойзес Роберто 1 0.17
Гайич Милан III 1 0.17
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 6 1
Сергеев Иван 3 0.5
Вендел Маркус 2 0.33
Клаудиньо 1 0.17
Мантуан Густаво 1 0.17
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Виллиан Роша 2 0
Гайич Милан III 0 1
Заболотный Антон 1 0
Зделар Саша 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 1
Алип Нуралы 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Кассьерра Матео 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
6
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0
Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Зенит

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 70
    ЦСКА Москва 22.9% (16)
    X 15.7% (11)
    Зенит 61.4% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Зенит
    2.93
    3.50
    2.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    22.9% (16)
    Ничья
    15.7% (11)
    Зенит
    61.4% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    28.6% (20)
    1:1 Ничья
    8.6% (6)
    1:3 Зенит
    5.7% (4)
    2:1 ЦСКА Москва
    5.7% (4)
    0:1 Зенит
    5.7% (4)
    0:2 Зенит
    4.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    1:0 ЦСКА Москва
    2.9% (2)
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