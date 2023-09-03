Подавал вновь Мартинелли с угла поля на линию вратарской, но на выходе сферу кулаком подальше смог вынести Онана.

Дальний заброс исполнял Райс в штрафную на ход Нкетиа, но в последний момент мяч смог перехватить Линделоф.

После поперечного паса от Габриэля пробил с разворота Эдегор метров с двадцати, но мяч в подкате Каземиро накрыл.

Теперь уже Сака исполнял угловой, подав в центр штрафной, но здесь Райс головой пробил немного выше перекладины.

С центра поля Эриксен забрасывал в штрафную на Марсьяля, но на выходе смог забрать сферу в руки Ремсдейл.

Отдавал пас Райс на правый фланг, куда забегал Сака, но в силовой борьбе против Далота нарушил он правила.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сака. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

15' Эдегор диагональный пас исполнял в штрафную на Мартинелли, но прочитал эпизод Уан-Биссака и перехватил мяч.

14' С угла поля подавал Мартинелли на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу за пределы поля Эриксен.

13' Ушел от соперника по флангу Мартинелли и навесил в центр штрафной, где должен был замыкать Хаверц, но махнул он мимо мяча.

12' Сака накрутил соперника на фланге и прострелил в центр на Эдегора, но тому пробить не позволил Фернандеш в силовой борьбе.

11' Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандеш и тут же забросил вперед на Марсьяля, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

10' Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

9' В центре поля получил по ногам Каземиро в борьбе против Эдегора. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.