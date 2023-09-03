Тур: 3. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Шлагер Даниэль
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
33
Крал
Алекс
11
Фофана
Датро
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
РБ Лейпциг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|1.33
|Госенс Робин
|2
|0.67
|Пантович Милош
|1
|0.33
|Духи Данило
|1
|0.33
|Юранович Йосип
|0
|0
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольмо Дани
|2
|0.67
|Опенда Лои
|2
|0.67
|Симонс Хави
|1
|0.33
|Кампль Кевин
|1
|0.33
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.33
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
4
57%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
Результаты матчей
Унион Берлин
РБ Лейпциг
Точный счет
4:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Унион Берлин
33.3% (41)
Ничья
27.6% (34)
РБ Лейпциг
39% (48)
Тотал 2.5
Больше
72.65% (85)
Меньше
27.35% (32)
Обе команды забьют
Да
92.31% (108)
Нет
7.69% (9)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
31.7% (39)
2:1 Унион Берлин
22% (27)
1:1 Ничья
18.7% (23)
2:2 Ничья
6.5% (8)
2:3 РБ Лейпциг
4.1% (5)
3:2 Унион Берлин
4.1% (5)
1:0 Унион Берлин
2.4% (3)
0:1 РБ Лейпциг
2.4% (3)
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