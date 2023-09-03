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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 22'
РБ Лейпциг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Унион Берлин 32.2% (39)
X 28.1% (34)
РБ Лейпциг 39.7% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
РБ Лейпциг
3.65
3.75
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
33
Крал
Алекс
20
Лайдуни
Аисса
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
11
Фофана
Датро
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
7
Ольмо
Дани
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
Унион Берлин
3-4-3
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Унион Берлин
РБ Лейпциг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
К
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 1.33
Госенс Робин 2 0.67
Пантович Милош 1 0.33
Духи Данило 1 0.33
Юранович Йосип 0 0
Лайдуни Аисса 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольмо Дани 2 0.67
Опенда Лои 2 0.67
Симонс Хави 1 0.33
Кампль Кевин 1 0.33
Хенрихс Бенджамин 1 0.33
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
4
57%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
РБ Лейпциг

Точный счет

4:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
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    Прогнозы 121
    Унион Берлин 32.2% (39)
    X 28.1% (34)
    РБ Лейпциг 39.7% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.65
    3.75
    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Унион Берлин
    33.3% (41)
    Ничья
    27.6% (34)
    РБ Лейпциг
    39% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.65% (85)
    Меньше
    27.35% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (108)
    Нет
    7.69% (9)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    31.7% (39)
    2:1 Унион Берлин
    22% (27)
    1:1 Ничья
    18.7% (23)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.1% (5)
    3:2 Унион Берлин
    4.1% (5)
    1:0 Унион Берлин
    2.4% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
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