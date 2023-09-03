Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

85' Г О О О О Л - Сеско Бенджамин забивает ударом с правой ноги!

85' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

83' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хенрихс Бенджамин пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

81' Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи

81' Госенс Робин получил желтую карточку от судьи

77' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ольмо Дани пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

71' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

70' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

66' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали

53' Фофана Датро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

50' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

49' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля