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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Унион Берлин
0:3
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
26' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
27' Желтая карточка
Крал Алекс
0:1
51' Гол
Симонс Хави
64' Красная карточка
Фолланд Кевин
81' Желтая карточка
Госенс Робин
81' Желтая карточка
Хаберер Яник
0:2
85' Гол
Сеско Бенджамин
0:3
87' Гол
Сеско Бенджамин
90'+7
0:1. Гол Ксави Симонса (видео). ...

Ход матча

26'
 
Хенрихс Бенджамин
27'
Крал Алекс
 
51'
0:1
Симонс Хави
(Хенрихс Бенджамин)
61'
Холлербах Бенедикт
Фофана Датро
 
64'
Фолланд Кевин
 
67'
 
Клостерманн Лукас
Симакан Мохамед
71'
Хаберер Яник
Лайдуни Аисса
 
71'
Триммель Кристофер
Юранович Йосип
 
75'
 
Баумгартнер Кристоф
Опенда Лои
75'
 
Сеско Бенджамин
Поульсен Юссуф
81'
Госенс Робин
 
81'
Хаберер Яник
 
85'
0:2
Сеско Бенджамин
86'
Руссийон Жером
Бехренс Кевин
 
86'
Кауфманн Миккель
Госенс Робин
 
87'
0:3
Сеско Бенджамин
(Ольмо Дани)
88'
 
Люкеба Кастелло
Хенрихс Бенджамин
88'
 
Форсберг Эмиль
Симонс Хави

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 308 Количество передач 622
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 123
Унион Берлин 33.3% (41)
X 27.6% (34)
РБ Лейпциг 39% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
33
Крал
Алекс
20
Лайдуни
Аисса
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
11
Фофана
Датро
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
7
Ольмо
Дани
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
Унион Берлин
3-4-3
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Унион Берлин
РБ Лейпциг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
К
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 1.33
Госенс Робин 2 0.67
Пантович Милош 1 0.33
Духи Данило 1 0.33
Юранович Йосип 0 0
Лайдуни Аисса 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 2 0.67
Ольмо Дани 2 0.67
Опенда Лои 2 0.67
Сеско Бенджамин 2 0.67
Хенрихс Бенджамин 1 0.33
Кампль Кевин 1 0.33
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Фолланд Кевин 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Крал Алекс 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
РБ Лейпциг

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
2
1
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Унион Берлин
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
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    Прогнозы 123
    Унион Берлин 33.3% (41)
    X 27.6% (34)
    РБ Лейпциг 39% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:3 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Унион Берлин
    33.3% (41)
    Ничья
    27.6% (34)
    РБ Лейпциг
    39% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.65% (85)
    Меньше
    27.35% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (108)
    Нет
    7.69% (9)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    31.7% (39)
    2:1 Унион Берлин
    22% (27)
    1:1 Ничья
    18.7% (23)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.1% (5)
    3:2 Унион Берлин
    4.1% (5)
    1:0 Унион Берлин
    2.4% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
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