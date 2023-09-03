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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Анкарагюджю
0:1
Конец матча
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Четин Мерт
0:1
60' Гол
Осайи-Самуэль Брайт
74' Желтая карточка
Радакович Урош
78' Желтая карточка
Юксек Исмаил
84' Вторая желтая карточка
Юксек Исмаил
90' Желтая карточка
Фред Сантос
90'+7

Ход матча

7'
Четин Мерт
 
60'
0:1
Осайи-Самуэль Брайт
(Джеко Эдин)
61'
Тюркмен Джем
Джоканович Андрей
 
68'
 
Юндер Дженгиз
Кавечи Ирфан
71'
Родригес Гарри
Сепас Реналдо
 
74'
Радакович Урош
 
78'
 
Юксек Исмаил
80'
Ганоушек Матей
Муякич Нихад
 
81'
Баич Риад
Моруцан Олимпиу
 
83'
 
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
83'
 
Найир Умут
Джеко Эдин
84'
 
Юксек Исмаил
90'
 
Кинг Джошуа
Тадич Душан
90'
 
Фред Сантос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гикевич
Рафал
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
16
Джоканович
Андрей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
80
Моруцан
Олимпиу
22
Соу
Али
29
Сепас
Реналдо
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Анкарагюджю
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Фенербахче

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:3
С
0:2
С
4:2
С
6:0
С
2:1
К
4:2
С
0:3
С
3:2
С
1:2
С
0:0
К
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.5

Среднее время на гол

99
60

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.75
1.45

Среднее время на гол

32
61

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.68
1.47

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.75
Сепас Реналдо 1 0.25
Соу Али 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 1
Шиманьски Себастьян 1 0.33
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.33
Тадич Душан 0 0
Кавечи Ирфан 0 0
Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 1 0
Радакович Урош 1 0
Муякич Нихад 1 0
Четин Мерт 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Фред Сантос 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3
Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3
Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Фенербахче

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Адана Демирспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 4
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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    Где смотреть матч Анкарагюджю 0:1 Фенербахче онлайн

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