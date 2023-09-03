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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Эшторил
1:2
Второй тайм: 59'
Боавишта
0'
0:1
4' Гол
Мальейру Педро
1:1
34' Гол
Маркес Алехандро
1:2
41' Гол
Мораиш Тиагу
52' Желтая карточка
Макута Гайус

Ход матча

4'
0:1
Мальейру Педро
(Агра Салвадор)
34'
Маркес Алехандро
(Гитан Рафик)
1:1
41'
1:2
Мораиш Тиагу
(Боженик Роберт)
52'
 
Макута Гайус
Прогнозы 117
Эшторил 29.1% (34)
X 39.3% (46)
Боавишта 31.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Боавишта
9.00
3.60
3.40
Все Коэффициенты
99
Фигейра
Даниэль
2
Парра
Рауль
23
Алвару
Педру
18
Кабако
Эрик
78
Араужу
Тьягу
6
Алекс
Соареш
8
Холсгров
Джордан
33
Маркеш
Жоао
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
21
Гомес
Родриго
II
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Эшторил
4-3-3
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Боавишта

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.57

Среднее время на гол

80
157

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
96

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 3 0.75
Маркеш Жоао 2 0.5
Мангала Эльяким 1 0.25
Холсгров Джордан 1 0.25
Волней 0 0
Гитан Рафик 0 0
Араужу Тьягу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 3 0.75
Мораиш Тиагу 2 0.5
Мальейру Педро 2 0.5
Вукотич Илия 1 0.25
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.25
Агра Салвадор 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Рейзиньо Мигель 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 0
Маркес Алехандро 1 0
Витал Бернардо 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренсу Бруну II 0 1
Перес Себастьян 1 0
Макута Гайус 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0

Результаты матчей

Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Эшторил
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Эшторил
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1
Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0
Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1

Результаты матчей

Эшторил
Боавишта

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Морейренсе
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 1:2 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 2:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эшторил
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Морейренсе
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 1:2 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Макута Гайус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 4'
    Агра Салвадор сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Мальейру Педро правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Эшторил 29.1% (34)
X 39.3% (46)
Боавишта 31.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Боавишта
9.00
3.60
3.40
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Где смотреть матч Эшторил 1:2 Боавишта онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эшторил 1:2 Боавишта

Исход игры
Эшторил
29.1% (34)
Ничья
39.3% (46)
Боавишта
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (43)
1:2 Боавишта
19.7% (23)
1:0 Эшторил
15.4% (18)
2:1 Эшторил
12.8% (15)
0:1 Боавишта
6% (7)
0:2 Боавишта
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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