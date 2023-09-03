Тур: 4. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Claudio Pereira
0'
0:1
4' ГолМальейру Педро
1:1
34' ГолМаркес Алехандро
1:2
41' ГолМораиш Тиагу
52' Желтая карточкаМакута Гайус
Ход матча
4'
0:1
34'
1:1
41'
1:2
52'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Алвару
Педру
18
Кабако
Эрик
78
Араужу
Тьягу
33
Маркеш
Жоао
10
Гитан
Рафик
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пирес ЛуишВратарь
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
80 БернаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Боавишта
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
96
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|3
|0.75
|Маркеш Жоао
|2
|0.5
|Мангала Эльяким
|1
|0.25
|Холсгров Джордан
|1
|0.25
|Волней
|0
|0
|Гитан Рафик
|0
|0
|Араужу Тьягу
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|3
|0.75
|Мораиш Тиагу
|2
|0.5
|Мальейру Педро
|2
|0.5
|Вукотич Илия
|1
|0.25
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.25
|Агра Салвадор
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Рейзиньо Мигель
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Маркес Алехандро
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренсу Бруну II
|0
|1
|Перес Себастьян
|1
|0
|Макута Гайус
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Берна
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Эшторил
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Эшторил
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1
Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0
Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1
Результаты матчей
Эшторил
Боавишта
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 1:2 Боавишта
Исход игры
Эшторил
29.1% (34)
Ничья
39.3% (46)
Боавишта
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (43)
1:2 Боавишта
19.7% (23)
1:0 Эшторил
15.4% (18)
2:1 Эшторил
12.8% (15)
0:1 Боавишта
6% (7)
0:2 Боавишта
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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