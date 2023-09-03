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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Бешикташ
2:0
Второй тайм: 70'
Сивасспор
0'
18' Желтая карточка
Розье Валентен
1:0
25' Гол
Колли Омар
38' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
2:0
40' Гол
Рашица Милот
45' Желтая карточка
Манай Рей
61' Желтая карточка
Харисис Харилаос

Ход матча

14'
 
Квет Роман
Родригес Жерсон
18'
Розье Валентен
 
25'
Колли Омар
(Хаджиахметович Амир)
1:0
38'
Фернандеш Жедсон
 
40'
Рашица Милот
(Абубакар Венсан)
2:0
45'
 
Манай Рей
61'
 
Харисис Харилаос
63'
Тыкназ Демир
Окслейд-Чемберлен Алекс
 
63'
Зайнутдинов Бактиёр
Рашица Милот
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Сивасспор
9.40
9.50
8.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
4
Булут
Онур
83
Фернандеш
Жедсон
19
Хаджиахметович
Амир
11
Рашица
Милот
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
40
Мулека
Джексон
10
Абубакар
Венсан
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
72
Конак
Юнус
Эмре
24
Сайс
Самуэль
9
Манай
Рей
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Родригес
Жерсон
Бешикташ
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Бешикташ
Сивасспор

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
3:0
ТМС
0:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
1:2
С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
ТМС
2:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.19

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 2 0.67
Рашица Милот 1 0.33
Фернандеш Жедсон 1 0.33
Хаджиахметович Амир 0 0
Абубакар Венсан 0 0
Булут Онур 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 2 0.5
Нжи Клинтон Муа 1 0.25
Сайс Самуэль 1 0.25
Османпаша Джанер 1 0.25
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Розье Валентен 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Османпаша Джанер 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2
Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0

Результаты матчей

Бешикташ
Сивасспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Бешикташ
 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Кайсериспор
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Сивасспор
 0:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бешикташ
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Сивасспор
 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Сивасспор
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 4
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Манай Рей получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Абубакар Венсан сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Сивасспор
9.40
9.50
8.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бешикташ 2:0 Сивасспор онлайн

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