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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Бешикташ
2:0
Конец матча
Сивасспор
0'
18' Желтая карточка
Розье Валентен
1:0
25' Гол
Колли Омар
38' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
2:0
40' Гол
Рашица Милот
44' Желтая карточка
Манай Рей
61' Желтая карточка
Харисис Харилаос
70' Желтая карточка
Квет Роман
87' Желтая карточка
Османпаша Джанер
90'+5

Ход матча

14'
 
Квет Роман
Родригес Жерсон
18'
Розье Валентен
 
25'
Колли Омар
(Хаджиахметович Амир)
1:0
38'
Фернандеш Жедсон
 
40'
Рашица Милот
(Абубакар Венсан)
2:0
44'
 
Манай Рей
61'
 
Харисис Харилаос
63'
Тыкназ Демир
Окслейд-Чемберлен Алекс
 
63'
Зайнутдинов Бактиёр
Рашица Милот
 
70'
 
Квет Роман
72'
 
Бэрроу Моду
Конак Юнус Эмре
75'
Ребич Анте
Мулека Джексон
 
75'
Тосун Дженк
Абубакар Венсан
 
86'
 
Гекай Эмре
Нжи Клинтон Муа
87'
 
Османпаша Джанер
88'
Геззаль Рашид
Фернандеш Жедсон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
4
Булут
Онур
83
Фернандеш
Жедсон
19
Хаджиахметович
Амир
11
Рашица
Милот
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
40
Мулека
Джексон
10
Абубакар
Венсан
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
72
Конак
Юнус
Эмре
24
Сайс
Самуэль
9
Манай
Рей
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Родригес
Жерсон
Бешикташ
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Бешикташ
Сивасспор

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
3:0
ТМС
0:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
1:2
С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
ТМС
2:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.19

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 2 0.67
Рашица Милот 1 0.33
Фернандеш Жедсон 1 0.33
Хаджиахметович Амир 0 0
Абубакар Венсан 0 0
Булут Онур 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 2 0.5
Нжи Клинтон Муа 1 0.25
Сайс Самуэль 1 0.25
Османпаша Джанер 1 0.25
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Розье Валентен 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Османпаша Джанер 2 0
Манай Рей 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Сайс Самуэль 1 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2
Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0

Результаты матчей

Бешикташ
Сивасспор

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Хатайспор
 0:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фенербахче
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Хатайспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 4
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Манай Рей получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Абубакар Венсан сделал результативную передачу.
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