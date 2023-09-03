Тур: 4. Стадион: Водафон Парк.
0'
18' Желтая карточкаРозье Валентен
1:0
25' ГолКолли Омар
38' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
2:0
40' ГолРашица Милот
44' Желтая карточкаМанай Рей
61' Желтая карточкаХарисис Харилаос
70' Желтая карточкаКвет Роман
87' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
90'+5
Ход матча
18'
25'
38'
40'
2:0
44'
61'
70'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
99
Палули
Мурат
24
Сайс
Самуэль
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
История личных встреч
Бешикташ
Сивасспор
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед
32 матча
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.19
1.19
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
80
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|2
|0.67
|Рашица Милот
|1
|0.33
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.33
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|2
|0.5
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.25
|Сайс Самуэль
|1
|0.25
|Османпаша Джанер
|1
|0.25
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйсал Неджип
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Розье Валентен
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Османпаша Джанер
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2
Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0
Результаты матчей
Бешикташ
Сивасспор
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|4
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|3 (1)
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|3
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3