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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Ростов
0:2
Первый тайм: 45'
Динамо Москва
0'
4' Желтая карточка
Комличенко Николай
0:1
10' Гол
Макаров Денис
21' Желтая карточка
Тугарев Роман
22' Желтая карточка
Макаров Денис
27' Желтая карточка
Лаксальт Диего
34' Вторая желтая карточка
Тугарев Роман
0:2
42' Гол
Нгамалё Николя
0:1. Гол Дениса Макарова (видео)...
Фомин пробил в перекладину (виде...

Ход матча

4'
Комличенко Николай
 
10'
0:1
Макаров Денис
(Фомин Даниил)
21'
Тугарев Роман
 
22'
 
Макаров Денис
27'
 
Лаксальт Диего
34'
Тугарев Роман
 
42'
0:2
Нгамалё Николя
(Тюкавин Константин)
Прогнозы 153
Ростов 32% (49)
X 39.2% (60)
Динамо Москва 28.8% (44)
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Ростов
Ничья
Динамо Москва
7.14
4.50
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
5
Терентьев
Денис
4
Мелёхин
Виктор
40
Вахания
Илья
8
Миронов
Алексей
15
Глебов
Данил
88
Щетинин
Кирилл
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
11
Ионов
Алексей
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
4
Паршивлюк
Сергей
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
77
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
Ростов
4-3-3
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Ростов
Динамо Москва

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

2.06
0.93

Среднее время на гол

43
96

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

1.73
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.43
Осипенко Максим 1 0.14
Голенков Егор 1 0.14
Тугарев Роман 1 0.14
Лангович Андрей 1 0.14
Уткин Даниил 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.43
Смолов Фёдор 3 (1) 0.43
Макаров Денис 3 0.43
Нгамалё Николя 1 0.14
Захарян Арсен 1 0.14
Грулёв Вячеслав 1 0.14
Скопинцев Дмитрий 1 0.14
Бессмертный Станислав 1 0.14
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тугарев Роман 1 1
Байрамян Хорен 2 0
Акбашев Роман 2 0
Комличенко Николай 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Прохин Данила 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
5
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
4
Ростов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0
Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1

Результаты матчей

Ростов
Динамо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ростов
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 11 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 0:2 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 0:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    44'
    Скопинцев с дальней дистанции плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, метя под перекладину, но Песьяков сумел перевести мяч на угловой. После подачи стандарта, что правда, ничего опасного не произошло.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Николя Нгамалё!!!
    Даса отдал хороший пас в темп атаки на Тюкавина, который после этого покатил игровой снаряд на левый край штрафной площади на Нгамалё, а камерунец, немного сместившись в центр, сильно и точно пробил под дальнюю штангу.
  • 42'
    Нгамалё всё-таки в относительном порядке. Совершил он ускорение, после чего ещё и нанёс дальний удар по воротам хозяев, но всё же в створ не попал.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! В контратаке "Ростова" правым флангом последовала подача в штрафную площадку, где Шунин ошибся на выходе, выронив мяч на ногу Комличенко, но тот впопыхах пробил с лёту мимо ворот.
  • 40'
    Динамовцы не стремятся лететь вперёд большими силами, дабы поскорее забить второй гол. Будут гости, видимо, выжидать ошибок от оппонентов в первую очередь.
  • 38'
    Отошли  сейчас ростовчане всем составом на свою половину поля. В сложившихся обстоятельствах их минимальное поражение в первом тайме уже, наверное, устроит. В раздевалке можно будет обдумать, что можно сделать для спасения этой игры.
  • Опасный момент
    37'
    Угловой на правом фланге заработали гости. Подача последовала в центр штрафной площади на Фернандеса, который в борьбе достаточно сильно пробил головой, но мяч полетел над перекладиной.
  • 36'
    Серьёзные проблемы теперь у "Ростова". В футболе бывают случаи, когда в меньшинстве команде удаётся перевернуть игру, но такие сценарии случаются не слишком часто.
  • Жёлтая и сразу красная
    35'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА ТУГАРЕВУ! "РОСТОВ" ОСТАЁТСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ! Тугарев на чужой половине поля в подкате срезал Макарова прямо в метре от арбитра.
  • Травма, повреждение
    34'
    У Нгамалё снова возникли проблемы со здоровьем - он снова захромал. По всей видимости, парню требуется замена.
  • 33'
    Постепенно игровой темп начинает падать. Особенно это заметно по футболистам "Динамо", который сильно выложились в первой половине тайма, а теперь "задышали".
  • Опасный момент
    31'
    Щетинин сыграл на подборе после подачи стандартного положения, решив пробить по воротам соперника метров с 24. Но его удар под перекладину получился не слишком сильным, так что Шунин справился с данной угрозой.
  • Желтая карточка
    30'
    Жёлтую карточку теперь получил Лаксальт, который в пылу борьбы наступил шипами на ногу Тугареву. Это было не специально, но нужно всё-таки быть осторожней.
  • Фол, нарушение
    29'
    Штрафной удар на левом фланге атаки, неподалёку от углового флажка, заработали ростовчане. Миронов снова выполнил невысокую подачу на ближнюю штангу, которая оказалась неэффективной.
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    • 28'
      17:13 - таков сейчас счёт матча по выигранным единоборствам. Если же смотреть на верховые единоборства, то здесь небольшое преимущество на стороне гостей - 5:7.
    • Судья
      26'
      Минутную паузу на водопой объявил главный арбитр матча, ввиду очень жаркой погоды в Ростове-на-Дону.
    • 25'
      В быстрой контратаке "Динамо" Смолов забрасывал мяч к чужой штрафной площади на Тюкавина, но в борьбе с опекуном Константин поскользнулся и оказался на газоне.
    • Угловой
      24'
      Свой первый угловой хозяева поля заработали на правом фланге. Миронов выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся ребят.
    • Желтая карточка
      23'
      А вот теперь "Динамо" размочило счёт по жёлтым карточкам. Во время борьбы за высоко летящий мяч Макаров отмахнулся рукой в борьбе со Щетинным, за что и был наказан.
    • Желтая карточка
      22'
      Тугарев на левом фланге обороны "Ростова" грубо в подкате съездил по ноге Дасы, за что получил жёлтую карточку. По предупреждениям счёт стал уже 2:0.
    • 21'
      Несмотря на хорошую игру и приятный для себя счёт на табло, у Марцела Лички остаются претензии к своим подопечным. Ругает он кого-то от кромки поля.
    • 20'
      Из глубины поля следовал заброс на забегание Тюкавину, но за пределы штрафной площади выскочил Песьяков, что позволило вратарю раньше оказаться на мяче.
    • 19'
      После подачи второго подряд стандартного положения никакой остроты у ворот Песьякова не случилось. Атака вторым темпом также не была опасной от "Динамо".
    • Угловой
      18'
      С правого фланга пошла подача углового на дальний край штрафной площади, откуда с лёту сильно пробивал Скопинцев, но попал в Мелёхина. Мяч уже на левом краю ушёл на угловой.
    • Угловой
      17'
      Нгамалё в новой быстрой атаке "Динамо" сместился на правый край атаки, откуда пытался выполнить прострельную передачу вдоль ворот, но ростовчане отбили мяч на угловой.
    • 16'
      Сами "жёлто-синие" после потери мяча стараются также организовывать высокий прессинг на чужой половине поля, но он выглядит каким-то не совсем организованным.
    • 15'
      Хозяевам приходится просто забрасывать длинные передачи в зону атаки наудачу, но защитники "Динамо" пока что свою работу исполняют весьма чётко.
    • 14'
      Москвичи после своего гола даже не пытается что-то серьёзно менять в своей манере игры, продолжая оказывать серьёзный высокий прессинг на "Ростов".
    • 13'
      По центральной оси разгоняли контратаку динамовцы, в ходе которой Макаров отдавал разрезной пас на ход Тюкавину, но последний до мяча немного не добрался.
    • 12'
      Болельщики "Ростова" не унывают после локальной неудачи, принявшись скандировать: "Верим в команду!" С такой поддержкой команда Карпина может рассчитывать на камбек.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Денис Макаров!!!
      По левому флангу быструю атаку гостей разогнал Нгамалё, мяч был переведён направо на Макарова, который пробил по воротам метров с 25, а игровой снаряд после рикошета от ноги Мелёхина влетел точно в левый нижний угол ворот.
    • 9'
      Непросто пересекать "Ростову" среднюю линию, учитывая серьёзный прессинг со стороны соперника. Команда Марцела Лички не будет изменять своему максимально атакующему стилю.
    • 8'
      Не очень много болельщиков собралось сегодня на трибунах "Ростов Арены". Разочаровали местных жителей последние неудачи команды Валерия Карпина.
    • 7'
      Стараются обе команды работать достаточно агрессивно, чтобы не задерживаться в центре поля, а поскорее переводить мяч в зону атаки. Но брака в комбинационных действиях многовато.
    • 6'
      Вернулся на поле Нгамалё. Пока что он всё ещё прихрамывает, но будем надеяться, что парень разбегается и продолжит встречу уже без дискомфорта.
    • Желтая карточка
      5'
      Долго размышлял главный арбитр, в итоге всё-таки решив предъявить жёлтую карточку Комличенко. Николай не стал пытаться оспаривать данное решение.
    • Травма, повреждение
      4'
      Нгамалё в середине поля в единоборстве с Комличенко получил повреждение - ростовский нападающий наступил шипами на ногу африканцу. На поле пришлось приглашать медиков.
    • Штанга
      3'
      ОПАСНО! В ответной атаке "Динамо" было близко к тому, чтобы открыть счёт в матче. С правого фланга Макаров выполнил навес на дальнюю штангу на Тюкавина, который выполнил скидку в центр на Фомина, а последний в касание с линии вратарской площади пальнул в перекладину.
    • 2'
      Первую атаку провели ростовчане, которую дальним ударом решил завершить Миронов. Выстрел был совершенно неподготовленным, поэтому оказался очень неточным. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 42'
      Г О О О О Л - Нгамалё Николя бьет в цель!
    • 42'
      Тюкавин Константин сделал результативную передачу.
    • 34'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Тугарев Роман получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 29'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Лаксальт Диего получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Макаров Денис получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Тугарев Роман получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Фомин Даниил сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Макаров Денис бьет в цель!
    • 4'
      Комличенко Николай получил желтую карточку от судьи
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:2 Динамо Москва

    Исход игры
    Ростов
    32.7% (52)
    Ничья
    38.4% (61)
    Динамо Москва
    28.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (60)
    Меньше
    51.61% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    84.68% (105)
    Нет
    15.32% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (45)
    1:2 Динамо Москва
    15.7% (25)
    2:1 Ростов
    11.3% (18)
    2:2 Ничья
    7.5% (12)
    1:0 Ростов
    5.7% (9)
    2:0 Ростов
    1.9% (3)
    0:1 Динамо Москва
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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