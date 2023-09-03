Отошли сейчас ростовчане всем составом на свою половину поля. В сложившихся обстоятельствах их минимальное поражение в первом тайме уже, наверное, устроит. В раздевалке можно будет обдумать, что можно сделать для спасения этой игры.

Динамовцы не стремятся лететь вперёд большими силами, дабы поскорее забить второй гол. Будут гости, видимо, выжидать ошибок от оппонентов в первую очередь.

ОПАСНО! В контратаке "Ростова" правым флангом последовала подача в штрафную площадку, где Шунин ошибся на выходе, выронив мяч на ногу Комличенко, но тот впопыхах пробил с лёту мимо ворот.

Нгамалё всё-таки в относительном порядке. Совершил он ускорение, после чего ещё и нанёс дальний удар по воротам хозяев, но всё же в створ не попал.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Николя Нгамалё!!! Даса отдал хороший пас в темп атаки на Тюкавина, который после этого покатил игровой снаряд на левый край штрафной площади на Нгамалё, а камерунец, немного сместившись в центр, сильно и точно пробил под дальнюю штангу.

Скопинцев с дальней дистанции плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, метя под перекладину, но Песьяков сумел перевести мяч на угловой. После подачи стандарта, что правда, ничего опасного не произошло.

Штрафной удар на левом фланге атаки, неподалёку от углового флажка, заработали ростовчане. Миронов снова выполнил невысокую подачу на ближнюю штангу, которая оказалась неэффективной.

Жёлтую карточку теперь получил Лаксальт, который в пылу борьбы наступил шипами на ногу Тугареву. Это было не специально, но нужно всё-таки быть осторожней.

Щетинин сыграл на подборе после подачи стандартного положения, решив пробить по воротам соперника метров с 24. Но его удар под перекладину получился не слишком сильным, так что Шунин справился с данной угрозой.

Постепенно игровой темп начинает падать. Особенно это заметно по футболистам "Динамо", который сильно выложились в первой половине тайма, а теперь "задышали".

У Нгамалё снова возникли проблемы со здоровьем - он снова захромал. По всей видимости, парню требуется замена.

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ТУГАРЕВУ! "РОСТОВ" ОСТАЁТСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ! Тугарев на чужой половине поля в подкате срезал Макарова прямо в метре от арбитра.

Серьёзные проблемы теперь у "Ростова". В футболе бывают случаи, когда в меньшинстве команде удаётся перевернуть игру, но такие сценарии случаются не слишком часто.

Угловой на правом фланге заработали гости. Подача последовала в центр штрафной площади на Фернандеса, который в борьбе достаточно сильно пробил головой, но мяч полетел над перекладиной.

28' 17:13 - таков сейчас счёт матча по выигранным единоборствам. Если же смотреть на верховые единоборства, то здесь небольшое преимущество на стороне гостей - 5:7.

26' Минутную паузу на водопой объявил главный арбитр матча, ввиду очень жаркой погоды в Ростове-на-Дону.

25' В быстрой контратаке "Динамо" Смолов забрасывал мяч к чужой штрафной площади на Тюкавина, но в борьбе с опекуном Константин поскользнулся и оказался на газоне.

24' Свой первый угловой хозяева поля заработали на правом фланге. Миронов выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся ребят.

23' А вот теперь "Динамо" размочило счёт по жёлтым карточкам. Во время борьбы за высоко летящий мяч Макаров отмахнулся рукой в борьбе со Щетинным, за что и был наказан.

22' Тугарев на левом фланге обороны "Ростова" грубо в подкате съездил по ноге Дасы, за что получил жёлтую карточку. По предупреждениям счёт стал уже 2:0.

21' Несмотря на хорошую игру и приятный для себя счёт на табло, у Марцела Лички остаются претензии к своим подопечным. Ругает он кого-то от кромки поля.

20' Из глубины поля следовал заброс на забегание Тюкавину, но за пределы штрафной площади выскочил Песьяков, что позволило вратарю раньше оказаться на мяче.

19' После подачи второго подряд стандартного положения никакой остроты у ворот Песьякова не случилось. Атака вторым темпом также не была опасной от "Динамо".