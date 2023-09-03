Тур: 7. Стадион: Ростов Арена.
0:2
Первый тайм: 45'
0'
4' Желтая карточкаКомличенко Николай
0:1
10' ГолМакаров Денис
21' Желтая карточкаТугарев Роман
22' Желтая карточкаМакаров Денис
27' Желтая карточкаЛаксальт Диего
34' Вторая желтая карточкаТугарев Роман
0:2
42' ГолНгамалё Николя
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
0:1
21'
22'
27'
34'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Ростов
Динамо Москва
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
2.06
0.93
Среднее время на гол
43
96
Всего голов
52
29
Голов в среднем за матч
1.73
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.43
|Осипенко Максим
|1
|0.14
|Голенков Егор
|1
|0.14
|Тугарев Роман
|1
|0.14
|Лангович Андрей
|1
|0.14
|Уткин Даниил
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|3
|0.43
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.43
|Макаров Денис
|3
|0.43
|Нгамалё Николя
|1
|0.14
|Захарян Арсен
|1
|0.14
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.14
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.14
|Бессмертный Станислав
|1
|0.14
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тугарев Роман
|1
|1
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
5
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
4
Ростов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0
Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1
Результаты матчей
Ростов
Динамо Москва
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ростов
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|2:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 0:2 Динамо Москва
Исход игры
Ростов
32.7% (52)
Ничья
38.4% (61)
Динамо Москва
28.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (60)
Меньше
51.61% (64)
Обе команды забьют
Да
84.68% (105)
Нет
15.32% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (45)
1:2 Динамо Москва
15.7% (25)
2:1 Ростов
11.3% (18)
2:2 Ничья
7.5% (12)
1:0 Ростов
5.7% (9)
2:0 Ростов
1.9% (3)
0:1 Динамо Москва
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!