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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 50
Ростов 32% (16)
X 34% (17)
Динамо Москва 34% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Ничья
Динамо Москва
2.60
3.70
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ростов
Динамо Москва

История личных встреч

Ростов
Динамо Москва

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

2.06
0.93

Среднее время на гол

43
96

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

1.73
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.5
Осипенко Максим 1 0.17
Голенков Егор 1 0.17
Тугарев Роман 1 0.17
Лангович Андрей 1 0.17
Уткин Даниил 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.5
Смолов Фёдор 3 (1) 0.5
Макаров Денис 2 0.33
Нгамалё Николя 1 0.17
Захарян Арсен 1 0.17
Грулёв Вячеслав 1 0.17
Скопинцев Дмитрий 1 0.17
Бессмертный Станислав 1 0.17
Лаксальт Диего 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Прохин Данила 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Смолов Фёдор 2 0
Макаров Денис 2 0
Лаксальт Диего 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
5
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
4
Ростов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0
Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1

Результаты матчей

Ростов
Динамо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ростов
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 50
    Ростов 32% (16)
    X 34% (17)
    Динамо Москва 34% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Динамо Москва
    2.60
    3.70
    2.75
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва

    Исход игры
    Ростов
    32% (16)
    Ничья
    34% (17)
    Динамо Москва
    34% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    22% (11)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:2 Ничья
    14% (7)
    2:1 Ростов
    12% (6)
    1:0 Ростов
    10% (5)
    0:1 Динамо Москва
    6% (3)
    2:0 Ростов
    4% (2)
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