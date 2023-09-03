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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Helder Carvalho
Шавиш
0:1
Второй тайм: 55'
Морейренсе
0'
0:1
3' Гол
Алан Осорио
10' Желтая карточка
Родригеш Бруну
22' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
45' Желтая карточка
Луис Андре

Ход матча

3'
0:1
Алан Осорио
(Камачу Жоау)
10'
Родригеш Бруну
 
22'
 
Фримпонг Годфрид
45'
 
Луис Андре
46'
Виктор Пауло
Соуза Бернардо
 
46'
Санка Леандру
Ламейраш Рубен
 
Прогнозы 116
Шавиш 44.8% (52)
X 37.1% (43)
Морейренсе 18.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Морейренсе
9.92
3.80
2.63
Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
3
Ногейра
5
Ланга
Бруну
6
Теофилус
Тибанг
28
Нвакали
Келечи
7
Соуза
Бернардо
22
Ламейраш
Рубен
11
Абасс
Исса
23
Эрнандес
Эктор
II
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
21
Кодисанг
Кобамело
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
9
Луис
Андре
V
Шавиш
4-2-3-1
Морейренсе
4-4-2

История личных встреч

Шавиш
Морейренсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
0:1
ПВЛ
7:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 2 0.5
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алан Осорио 1 0.33
Фримпонг Годфрид 1 0.33
Камачу Жоау 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 1 1
Ланга Бруну 1 1
Родригеш Бруну 1 0
Виктор Пауло 1 0
Санка Леандру 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Луис Андре V 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Шавиш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Шавиш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Морейренсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
0
Шавиш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
100%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1
Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каса Пия 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Белененсеш 4:1

Результаты матчей

Шавиш
Морейренсе

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Морейренсе
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 1:2 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 2:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эшторил
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Морейренсе
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 1:2 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Луис Андре V получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Фримпонг Годфрид получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Родригеш Бруну получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Камачу Жоау сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Алан Осорио забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 92 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Шавиш 44.8% (52)
X 37.1% (43)
Морейренсе 18.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Морейренсе
9.92
3.80
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шавиш 0:1 Морейренсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шавиш 0:1 Морейренсе

Исход игры
Шавиш
44.8% (52)
Ничья
37.1% (43)
Морейренсе
18.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
20% (23)
Меньше
80% (92)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
34.5% (40)
1:1 Ничья
31.9% (37)
1:2 Морейренсе
10.3% (12)
2:1 Шавиш
6.9% (8)
0:1 Морейренсе
6% (7)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:0 Шавиш
2.6% (3)
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