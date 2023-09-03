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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Helder Carvalho
Шавиш
1:2
Конец матча
Морейренсе
0'
0:1
3' Гол
Алан Осорио
10' Желтая карточка
Родригеш Бруну
22' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
45' Желтая карточка
Луис Андре
56' Желтая карточка
Нвакали Келечи
1:1
72' Гол
Ланга Бруну
1:2
85' Гол
Камачу Жоау
86' Желтая карточка
Сильва Фабиано
89' Желтая карточка
Офори Лоуренс
90' Желтая карточка
Виктор Пауло
90'+11

Ход матча

3'
0:1
Алан Осорио
(Камачу Жоау)
10'
Родригеш Бруну
 
22'
 
Фримпонг Годфрид
45'
 
Луис Андре
46'
Виктор Пауло
Соуза Бернардо
 
46'
Санка Леандру
Ламейраш Рубен
 
56'
Нвакали Келечи
 
69'
Педру Жоау II
Теофилус Тибанг
 
69'
Гимарайнш Рикарду
Абасс Исса
 
72'
Ланга Бруну
(Виктор Пауло)
1:1
74'
 
Де Соуза Силва Мадсон
Кодисанг Кобамело
82'
Круз Сандру
Ланга Бруну
 
85'
1:2
Камачу Жоау
(Алан Осорио)
86'
 
Сильва Фабиано
88'
 
Wallisson
Камачу Жоау
88'
 
Апарисио Педро
Алан Осорио
89'
 
Офори Лоуренс
90'
Виктор Пауло
 
90'
 
Айяс Матеус
Франко Гонсало
90'
 
Амадор Педру
Луис Андре
Прогнозы 116
Шавиш 44.8% (52)
X 37.1% (43)
Морейренсе 18.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
3
Ногейра
5
Ланга
Бруну
6
Теофилус
Тибанг
28
Нвакали
Келечи
7
Соуза
Бернардо
22
Ламейраш
Рубен
11
Абасс
Исса
23
Эрнандес
Эктор
II
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
21
Кодисанг
Кобамело
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
9
Луис
Андре
V
Шавиш
4-2-3-1
Морейренсе
4-4-2

История личных встреч

Шавиш
Морейренсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
0:1
ПВЛ
7:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 2 0.5
Ланга Бруну 1 0.25
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Виктор Пауло 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алан Осорио 1 0.33
Камачу Жоау 1 0.33
Фримпонг Годфрид 1 0.33

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 1 1
Ланга Бруну 1 1
Виктор Пауло 2 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Санка Леандру 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 3 0
Сильва Фабиано 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Луис Андре V 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Шавиш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Шавиш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
0
Шавиш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Морейренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
100%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1
Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каса Пия 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Белененсеш 4:1

Результаты матчей

Шавиш
Морейренсе

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Порту
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Арока
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Морейренсе Офори Лоуренс 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Г О О О О Л - Алан Осорио забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Шавиш 44.8% (52)
    X 37.1% (43)
    Морейренсе 18.1% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шавиш 1:2 Морейренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:2 Морейренсе

    Исход игры
    Шавиш
    44.8% (52)
    Ничья
    37.1% (43)
    Морейренсе
    18.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (23)
    Меньше
    80% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (60)
    Нет
    47.83% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Шавиш
    34.5% (40)
    1:1 Ничья
    31.9% (37)
    1:2 Морейренсе
    10.3% (12)
    2:1 Шавиш
    6.9% (8)
    0:1 Морейренсе
    6% (7)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Шавиш
    2.6% (3)
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