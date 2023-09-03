Тур: 4. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Helder Carvalho
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолАлан Осорио
10' Желтая карточкаРодригеш Бруну
22' Желтая карточкаФримпонг Годфрид
45' Желтая карточкаЛуис Андре
56' Желтая карточкаНвакали Келечи
1:1
72' ГолЛанга Бруну
1:2
85' ГолКамачу Жоау
86' Желтая карточкаСильва Фабиано
89' Желтая карточкаОфори Лоуренс
90' Желтая карточкаВиктор Пауло
90'+11
Ход матча
3'
0:1
10'
22'
45'
56'
72'
1:1
85'
1:2
86'
88'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Коррея
Жоау
3
Ногейра
11
Абасс
Исса
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
История личных встреч
Шавиш
Морейренсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|2
|0.5
|Ланга Бруну
|1
|0.25
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Виктор Пауло
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алан Осорио
|1
|0.33
|Камачу Жоау
|1
|0.33
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.33
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|1
|1
|Ланга Бруну
|1
|1
|Виктор Пауло
|2
|0
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Санка Леандру
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|3
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Луис Андре V
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Шавиш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
0
Шавиш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Морейренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
100%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1
Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каса Пия 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Белененсеш 4:1
Результаты матчей
Шавиш
Морейренсе
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|3
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:2 Морейренсе
Исход игры
Шавиш
44.8% (52)
Ничья
37.1% (43)
Морейренсе
18.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
20% (23)
Меньше
80% (92)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
34.5% (40)
1:1 Ничья
31.9% (37)
1:2 Морейренсе
10.3% (12)
2:1 Шавиш
6.9% (8)
0:1 Морейренсе
6% (7)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:0 Шавиш
2.6% (3)
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