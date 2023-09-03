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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Порту
0:0
Первый тайм: 45'
Арока
0'
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Тареми Мехди
26' Желтая карточка
Кардозу Фабиу

Ход матча

13'
Тареми Мехди
 
26'
Кардозу Фабиу
 
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0% (0)
Арока 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Арока
6.90
7.07
13.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
18
Венделл
Боргес
11
Пепе
VI
16
Нико
Гонсалес
6
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
29
Мартинес
Антонио
III
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
64
Фернандес
Рафаэль
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
22
Милованов
Богдан
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
Порту
4-4-2
Арока
5-4-1

История личных встреч

Порту
Арока

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

92.3%
7.7%
12 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
К
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.57

Среднее время на гол

270
157

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.77
1.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
53

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.5
Мартинес Антонио III 2 0.5
Галено Вандерсон 1 (1) 0.25
Венделл Боргес 1 0.25
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 2 0.5
Мухика Рафаэль 2 0.5
Силла Морлей 1 0.25
Сантуш Педру 1 0.25
Симау Давид 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 1
Нико Гонсалес 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Пепе VI 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 2 0
Силла Морлей 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Роша Матиас 0 1
Симау Давид 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3
Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1

Результаты матчей

Порту
Арока

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Порту
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Порту
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Арока
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Морейренсе Офори Лоуренс 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Кардозу Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Г О О О О О Л! Порту забивает! Тареми Мехди отличился.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0% (0)
Арока 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Арока
6.90
7.07
13.19
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Порту 0:0 Арока онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:0 Арока

Исход игры
Порту
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Арока
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
25.64% (30)
Нет
74.36% (87)
Популярный счёт
2:0 Порту
45.8% (55)
3:0 Порту
18.3% (22)
2:1 Порту
15% (18)
3:1 Порту
7.5% (9)
1:0 Порту
5% (6)
4:0 Порту
3.3% (4)
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