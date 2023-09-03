Тур: 4. Стадион: Драгау. Главный судья: Ногейра Мигель
0'
13' Undefined phrase: football_event_Тареми Мехди
26' Желтая карточкаКардозу Фабиу
57' Желтая карточкаЭванилсон
58' Желтая карточкаВарела Алан
62' Желтая карточкаДе Арруабаррена Игнасио
0:1
83' ГолГонсалес Кристо
85' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
90' Undefined phrase: football_event_Милованов Богдан
0:1
90' Не забитый пенальтиГалено Вандерсон
90' Желтая карточкаDaniel Ramos
1:1
90' ГолЭванилсон
90'+23
Ход матча
13'
26'
57'
58'
83'
0:1
90'
90'
90'
0:1
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
22 Варела Алан
-
Главный тренер: Сирамана Дембеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Арока
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
92.3%
7.7%
12 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.57
Среднее время на гол
270
157
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.77
1.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
53
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|0.5
|Мартинес Антонио III
|2
|0.5
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.25
|Франсиско Мартинес
|1
|0.25
|Венделл Боргес
|1
|0.25
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|3
|0.75
|Мухика Рафаэль
|2
|0.5
|Силла Морлей
|1
|0.25
|Сантуш Педру
|1
|0.25
|Симау Давид
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|2
|1
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Симау Давид
|1
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|1
|0
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Daniel Ramos
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3
Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1
Результаты матчей
Порту
Арока
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Порту
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|3
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:1 Арока
Исход игры
Порту
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Арока
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
25.64% (30)
Нет
74.36% (87)
Популярный счёт
2:0 Порту
45.8% (55)
3:0 Порту
18.3% (22)
2:1 Порту
15% (18)
3:1 Порту
7.5% (9)
1:0 Порту
5% (6)
4:0 Порту
3.3% (4)
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