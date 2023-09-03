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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Порту
1:1
Конец матча
Арока
0'
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Тареми Мехди
26' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
57' Желтая карточка
Эванилсон
58' Желтая карточка
Варела Алан
62' Желтая карточка
Де Арруабаррена Игнасио
0:1
83' Гол
Гонсалес Кристо
85' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
90' Undefined phrase: football_event_
Милованов Богдан
0:1
90' Не забитый пенальти
Галено Вандерсон
90' Желтая карточка
Daniel Ramos
1:1
90' Гол
Эванилсон
90'+23

Ход матча

13'
Тареми Мехди
 
26'
Кардозу Фабиу
 
46'
Варела Алан
Эуштакиу Стивен
 
46'
Эванилсон
Мартинес Антонио
 
57'
Эванилсон
 
58'
Варела Алан
 
62'
 
Де Арруабаррена Игнасио
68'
Боржеш Гонсалу
Мариу Жоау
 
72'
 
Куасси Эбуэ
Симау Давид
72'
 
Пуче Мигель
Мухика Рафаэль
80'
 
Трецца Альфонсо
Джейсон
82'
Франсиско Мартинес
Венделл Боргес
 
83'
0:1
Гонсалес Кристо
84'
Хайме Иван
Нико Гонсалес
 
85'
 
Монтеро Франcиско
90'
 
Милованов Богдан
90'
 
Эшгаю Тьягу
Гонсалес Кристо
90'
 
Роша Матиас
Яу Мозес
90'
Галено Вандерсон
0:1
90'
 
Daniel Ramos
90'
Эванилсон
(Боржеш Гонсалу)
1:1
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0% (0)
Арока 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
18
Венделл
Боргес
11
Пепе
VI
16
Нико
Гонсалес
6
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
29
Мартинес
Антонио
III
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
64
Фернандес
Рафаэль
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
22
Милованов
Богдан
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
Порту
4-4-2
Арока
5-4-1

История личных встреч

Порту
Арока

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

92.3%
7.7%
12 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
К
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.57

Среднее время на гол

270
157

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.77
1.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
53

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.5
Мартинес Антонио III 2 0.5
Галено Вандерсон 1 (1) 0.25
Франсиско Мартинес 1 0.25
Венделл Боргес 1 0.25
Боржеш Гонсалу 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.75
Мухика Рафаэль 2 0.5
Силла Морлей 1 0.25
Сантуш Педру 1 0.25
Симау Давид 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 1
Нико Гонсалес 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Варела Алан 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 2 0
Силла Морлей 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Роша Матиас 0 1
Симау Давид 1 0
Де Арруабаррена Игнасио 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Куарежма 1 0
Daniel Ramos 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3
Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1

Результаты матчей

Порту
Арока

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Порту
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Брага
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брага
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Морейренсе Офори Лоуренс 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Весь список
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    Тактическая замена. Эшгаю Тьягу уходит с поля и его заменяет Яу Мозес
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Кардозу Фабиу получил желтую карточку от судьи
    Прогнозы 120
    Порту 99.2% (119)
    X 0% (0)
    Арока 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Порту 1:1 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:1 Арока

    Исход игры
    Порту
    99.2% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Арока
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    25.64% (30)
    Нет
    74.36% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    45.8% (55)
    3:0 Порту
    18.3% (22)
    2:1 Порту
    15% (18)
    3:1 Порту
    7.5% (9)
    1:0 Порту
    5% (6)
    4:0 Порту
    3.3% (4)
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