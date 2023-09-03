  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
0:0
Первый тайм: 7'
Спортинг Л
0'
Прогнозы 118
Брага 13.6% (16)
X 22% (26)
Спортинг Л 64.4% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Спортинг Л
3.90
4.02
2.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
42
Юлманд
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
Брага
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Брага
Спортинг Л

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
85.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

42 матча

31%
4.8%
64.2%
13 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

16.7%
45.2%
38.1%
7 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
12 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
5:0
КЛ
5:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
К
4:3
К
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

2.13
1.42

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

74
50

Голов в среднем за матч

1.76
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 2 0.67
Пицци Луиш 1 0.33
Брума Арминду 1 0.33
Банза Симон 1 0.33
Руис Абель 0 0
Джало Альваро 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулинью Жуан 4 1
Дьёкереш Виктор 2 0.5
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 1 0
Борха Кристиан 1 0
Ньякате Сику 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коатес Себастьян 2 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4
Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каса Пия - Брага 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 3:4

Результаты матчей

Брага
Спортинг Л

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брага
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Брага
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брага
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Морейренсе Офори Лоуренс 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Спортинг Л.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.06. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.06 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Брага 13.6% (16)
X 22% (26)
Спортинг Л 64.4% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Спортинг Л
3.90
4.02
2.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брага 0:0 Спортинг Л онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Брага
13.6% (16)
Ничья
22% (26)
Спортинг Л
64.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (78)
Меньше
32.76% (38)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
51.7% (61)
1:1 Ничья
17.8% (21)
2:1 Брага
9.3% (11)
0:1 Спортинг Л
8.5% (10)
1:0 Брага
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Спортинг Л
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 