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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
1:1
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
25' Гол
Поте
27' Желтая карточка
Дьёкереш Виктор
33' Желтая карточка
Морита Хидемаса
38' Undefined phrase: football_event_
Юлманд Мортен
40' Желтая карточка
Аморим Рубен
45' Желтая карточка
Ньякате Сику
45' Желтая карточка
Жорж Артур
1:1
78' Гол
Джало Альваро
83' Желтая карточка
Карвалью Витор
90' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
90' Желтая карточка
Поте
90' Вторая желтая карточка
Жорж Артур
90' Желтая карточка
Диоманде Усман
90'+8

Ход матча

25'
0:1
Поте
(Диоманде Усман)
27'
 
Дьёкереш Виктор
33'
 
Морита Хидемаса
38'
 
Юлманд Мортен
40'
 
Аморим Рубен
45'
Ньякате Сику
 
45'
Жорж Артур
 
46'
 
Эдвардс Маркус
Паулинью Жуан
56'
Банза Симон
Пицци Луиш
 
60'
 
Катаму Жени
Сантуш Нуну II
60'
 
Браганса Даниэл
Юлманд Мортен
71'
Саласар Родриго
Брума Арминду
 
71'
Джало Альваро
Орта Андре
 
72'
 
Тринкан Франсишку
Поте
78'
Джало Альваро
1:1
83'
Карвалью Витор
 
85'
 
Фреснеда Иван
Эсгаю Рикарду
86'
Моутинью Жоау
Руис Абель
 
86'
Лопеш Рони
Орта Рикарду
 
90'
 
Инасиу Гонсалу
90'
 
Поте
90'
Жорж Артур
 
90'
 
Диоманде Усман
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Брага 13.4% (16)
X 21.8% (26)
Спортинг Л 64.7% (77)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
Брага
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Брага
Спортинг Л

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
85.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

42 матча

31%
4.8%
64.2%
13 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

16.7%
45.2%
38.1%
7 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
12 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
5:0
КЛ
5:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
К
4:3
К
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

2.13
1.42

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

74
50

Голов в среднем за матч

1.76
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 2 0.67
Джало Альваро 1 0.33
Пицци Луиш 1 0.33
Брума Арминду 1 0.33
Банза Симон 1 0.33
Руис Абель 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулинью Жуан 4 1
Дьёкереш Виктор 2 0.5
Поте 1 0.25
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Диоманде Усман 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 1 1
Ньякате Сику 2 0
Фонте Жозе 1 0
Борха Кристиан 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коатес Себастьян 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Диоманде Усман 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Поте 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4
Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каса Пия - Брага 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 3:4

Результаты матчей

Брага
Спортинг Л

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брага
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Морейренсе Офори Лоуренс 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Диоманде Усман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 93'
    КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Артур Жорже получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
  • 91'
    Поте получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 90'
    Инасиу Гонсалу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 86'
    Тактическая замена. Орта Рикарду уходит с поля и его заменяет Лопеш Рони
  • 86'
    Тактическая замена. Руис Абель уходит с поля и его заменяет Моутинью Жоау
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Рефери не любит споров - именно за это Артур Жорже сейчас получил желтую
    • 50'
      Рефери не любит споров - именно за это Ньякате Сику сейчас получил желтую
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Аморим Рубен сейчас получил желтую
    • 38'
      Морита Хидемаса сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О О Л! Спортинг Л забивает! Юлманд Мортен отличился.
    • 33'
      Морита Хидемаса получил желтую карточку от судьи
    Прогнозы 119
    Брага 13.4% (16)
    X 21.8% (26)
    Спортинг Л 64.7% (77)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:1 Спортинг Л

    Исход игры
    Брага
    13.4% (16)
    Ничья
    21.8% (26)
    Спортинг Л
    64.7% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    85.47% (100)
    Нет
    14.53% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    52.1% (62)
    1:1 Ничья
    17.6% (21)
    2:1 Брага
    9.2% (11)
    0:1 Спортинг Л
    8.4% (10)
    1:0 Брага
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Спортинг Л
    1.7% (2)
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