Тур: 4. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Годиньо Луис
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолПоте
27' Желтая карточкаДьёкереш Виктор
33' Желтая карточкаМорита Хидемаса
38' Undefined phrase: football_event_Юлманд Мортен
40' Желтая карточкаАморим Рубен
45' Желтая карточкаНьякате Сику
45' Желтая карточкаЖорж Артур
1:1
78' ГолДжало Альваро
83' Желтая карточкаКарвалью Витор
90' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
90' Желтая карточкаПоте
90' Вторая желтая карточкаЖорж Артур
90' Желтая карточкаДиоманде Усман
90'+8
Ход матча
25'
0:1
27'
33'
38'
40'
45'
45'
78'
1:1
83'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Спортинг Л
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
85.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
42 матча
31%
4.8%
64.2%
13 побед 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
16.7%
45.2%
38.1%
7 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
12 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
2.13
1.42
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
74
50
Голов в среднем за матч
1.76
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|2
|0.67
|Джало Альваро
|1
|0.33
|Пицци Луиш
|1
|0.33
|Брума Арминду
|1
|0.33
|Банза Симон
|1
|0.33
|Руис Абель
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулинью Жуан
|4
|1
|Дьёкереш Виктор
|2
|0.5
|Поте
|1
|0.25
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Диоманде Усман
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жорж Артур
|1
|1
|Ньякате Сику
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Диоманде Усман
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Поте
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4
Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каса Пия - Брага 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 3:4
Результаты матчей
Брага
Спортинг Л
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брага
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|3
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:1 Спортинг Л
Исход игры
Брага
13.4% (16)
Ничья
21.8% (26)
Спортинг Л
64.7% (77)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
85.47% (100)
Нет
14.53% (17)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
52.1% (62)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:1 Брага
9.2% (11)
0:1 Спортинг Л
8.4% (10)
1:0 Брага
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Спортинг Л
1.7% (2)
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