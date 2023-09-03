Тур: 4. Стадион: Новый стадион Хатая.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
26'
40'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
10
Беланда
Юнес
99
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ары ОнурНападающий
-
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
История личных встреч
Хатайспор
Адана Демирспор
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.2
Среднее время на гол
64
450
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
150
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|0.5
|Саглам Геркем
|1
|0.25
|Страндберг Карлос
|1
|0.25
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.25
|Абурджания Георгий
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|1
|0.33
|Беланда Юнес
|1
|0.33
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.33
|Ньянг М'Байе
|1 (1)
|0.33
|Сари Юсуф
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|2
|0
|Беланда Юнес
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Ньянг М'Байе
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Гюлер Семих
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1
Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Кайсериспор - Хатайспор 3:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0
Результаты матчей
Хатайспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|4
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|3 (1)
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|3
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3