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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Хатайспор
0:1
Первый тайм: 45+'
Адана Демирспор
0'
26' Желтая карточка
Аксой Энгин Джан
0:1
40' Гол
Ндиайе Чериф

Ход матча

26'
Аксой Энгин Джан
 
40'
0:1
Ндиайе Чериф
(Сари Юсуф)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Адана Демирспор
4.00
4.40
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
57
Аксой
Энгин
Джан
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
7
Беяз
Омер
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
90
Стамбули
Бенжамен
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
11
Акинтола
Дэвид
99
Ндиайе
Чериф
Хатайспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Адана Демирспор

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
1:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
3:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.2

Среднее время на гол

64
450

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
150

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 2 0.5
Саглам Геркем 1 0.25
Страндберг Карлос 1 0.25
Йылдырым Бертуг 1 0.25
Абурджания Георгий 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 1 0.33
Беланда Юнес 1 0.33
Эрдоган Юсуф 1 0.33
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.33
Сари Юсуф 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 1 0
Саглам Геркем 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 0
Беланда Юнес 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Ньянг М'Байе 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Гюлер Семих 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1
Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Кайсериспор - Хатайспор 3:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0

Результаты матчей

Хатайспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Хатайспор
 0:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фенербахче
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Хатайспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 4
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Адана Демирспор
4.00
4.40
3.00
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Где смотреть матч Хатайспор 0:1 Адана Демирспор онлайн

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