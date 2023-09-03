Тур: 4. Стадион: Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu.
Оставлена
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кылынч
Эмре
27
Лора
Гаэтан
23
Эрдоган
Окан
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
88 Челик ОсманЗащитник
- Защитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
-
19 Нану ГомешЗащитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
- Нападающий
-
77 Enes Albak
-
Главный тренер: Huseyin Eroglu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
15 Текке БеркайНападающий
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Самсунспор
Истанбулспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
210
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.33
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.33
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Ибрахим
|2
|1
|Этеми Вален
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Морике
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшар Али
|1
|1
|Эрдоган Окан
|0
|1
|Йылмаз Ибрахим
|1
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Есиль Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Самсунспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0
Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бандырмаспор 5:0
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1
Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Самсунспор
Истанбулспор
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|4
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|3 (1)
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|3
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3