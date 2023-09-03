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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Самсунспор
 
Оставлена
Истанбулспор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Истанбулспор
4.05
5.20
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коджук
Окан
22
Чифт
Юнус
Эмре
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
17
Шиндлер
Кингсли
20
Озбаскыджи
Мухаммет
Али
6
Аит
Бенассер
Юссеф
8
Айдогду
Сонер
11
Кылынч
Эмре
7
Фофана
Морике
27
Лора
Гаэтан
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
8
Темель
Вефа
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
34
Лосаж
Флорьян
19
Гюльтекин
Эмир
9
Йылмаз
Ибрахим
99
Сантос
Жаксон
Самсунспор
3-4-2-1
Истанбулспор
4-4-2

История личных встреч

Самсунспор
Истанбулспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛТ
0:0
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:3
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

210
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.33
Муандилмаджи Мариус 1 0.33
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 1
Этеми Вален 0 0
Сантос Жаксон 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 1 1
Эрдоган Окан 0 1
Йылмаз Ибрахим 1 0
Коли Расин 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Есиль Мехмет 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Самсунспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0
Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бандырмаспор 5:0
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1
Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Самсунспор
Истанбулспор

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Бешикташ
 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Кайсериспор
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Сивасспор
 0:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бешикташ
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Сивасспор
 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Сивасспор
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 4
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Истанбулспор
4.05
5.20
4.60
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Где смотреть матч Самсунспор - Истанбулспор онлайн

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