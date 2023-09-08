Тур: 9.
История личных встреч
Алания
Тюмень
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|5 (2)
|0.63
|Гиоргобиани Николай
|3 (1)
|0.38
|Цараев Алан
|1
|0.13
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.13
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.38
|Коротаев Александр
|1
|0.13
|Байтуков Руслан
|1
|0.13
|Печенкин Никита
|1
|0.13
|Бем Александр
|1
|0.13
|Синяк Антон
|1
|0.13
|Самойлов Денис
|1
|0.13
|Маркелов Иван
|1 (1)
|0.13
|Порохов Илья
|1 (1)
|0.13
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Багаев Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Тарба Заур
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|3
|1
|Дружинин Игорь
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Шитов Виталий
|2
|0
|Байтуков Руслан
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Бем Александр
|1
|0
|Болотов Евгений
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Тюмень
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Алания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Тюмень
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
7
Алания
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Тюмень
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0
Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0
Тюмень
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1
Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2
Результаты матчей
Алания
Тюмень
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Алания
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 8
|10
|15.
|Заявка
|8
|1
|7
|0
|5 - 4
|10
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|5
|Алания
|Машуков Ислам
|5
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 2
Прогнозы на матч Алания - Тюмень
Исход игры
Алания
93.2% (55)
Ничья
6.8% (4)
Тюмень
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (28)
Меньше
50% (28)
Обе команды забьют
Да
55.36% (31)
Нет
44.64% (25)
Популярный счёт
2:1 Алания
47.5% (28)
2:0 Алания
23.7% (14)
1:0 Алания
18.6% (11)
1:1 Ничья
5.1% (3)
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