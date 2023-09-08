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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 9.
Алания
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 58
Алания 93.1% (54)
X 6.9% (4)
Тюмень 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Тюмень
1.66
4.00
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 5 (2) 0.63
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.38
Цараев Алан 1 0.13
Гурциев Батраз 1 (1) 0.13
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Татаринов Евгений 3 (1) 0.38
Коротаев Александр 1 0.13
Байтуков Руслан 1 0.13
Печенкин Никита 1 0.13
Бем Александр 1 0.13
Синяк Антон 1 0.13
Самойлов Денис 1 0.13
Маркелов Иван 1 (1) 0.13
Порохов Илья 1 (1) 0.13

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Багаев Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Тарба Заур 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 3 1
Дружинин Игорь 3 0
Маркелов Иван 2 0
Самойлов Денис 2 0
Шитов Виталий 2 0
Байтуков Руслан 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Бем Александр 1 0
Болотов Евгений 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Тюмень
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Алания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Тюмень
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
7
Алания
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Тюмень
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0
Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0
Тюмень
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1
Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2

Результаты матчей

Алания
Тюмень

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Алания
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Сокол
 Заявка 8 5 1 2 8 - 8 16
3.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 1 3 12 - 8 13
5.
Шинник
 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
6.
Родина Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 7 12
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
8.
КАМАЗ
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
9.
Химки
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
11.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
12.
Енисей
 Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
13.
Арсенал Тула
 8 2 4 2 7 - 9 10
14.
Ленинградец
 Заявка 8 2 4 2 5 - 8 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 7 0 5 - 4 10
16.
Кубань
 Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 1 1 6 5 - 13 4
18.
Волгарь
 Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
Шинник
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
11.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
2.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
3.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
5.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 5
Алания Машуков Ислам 5
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Сокол Бабаев Владлен 3
Акрон Килин Антон 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 58
    Алания 93.1% (54)
    X 6.9% (4)
    Тюмень 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Тюмень
    1.66
    4.00
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Алания - Тюмень

    Исход игры
    Алания
    93.2% (55)
    Ничья
    6.8% (4)
    Тюмень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (31)
    Нет
    44.64% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    47.5% (28)
    2:0 Алания
    23.7% (14)
    1:0 Алания
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
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