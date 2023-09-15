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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Нюрнберг
1:1
Второй тайм: 87'
Гройтер Фюрт
0'
0:1
8' Гол
Михальски Дамян
27' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
37' Желтая карточка
Гиамера Ян
1:1
45' Пенальти
Can Uzun
56' Желтая карточка
Кастроп Йенс
78' Желтая карточка
Србени Деннис

Ход матча

8'
0:1
Михальски Дамян
(Грин Джулиан)
27'
 
Киомурцоглу Орестис
37'
Гиамера Ян
 
45'
Can Uzun
1:1
47'
Кастроп Йенс
Лоун Али
 
47'
Хандверкер Тим
Браун Натаниэль
 
56'
Кастроп Йенс
 
65'
 
Зиб Арминдо
Лемперте Тим
65'
 
Хаддади Уссама
Гисельман Нико
68'
Хунгбо Джозеф
Голлер Беньямин
 
68'
Дели Матс Мёллер
Думан Тайлан
 
73'
 
Србени Деннис
Абиама Диксон
74'
 
Петков Лукас
Грин Джулиан
78'
 
Србени Деннис

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Гройтер Фюрт
3.70
3.73
4.30
Все Коэффициенты
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
15
Маркес
Иван
27
Браун
Натаниэль
8
Думан
Тайлан
41
Лоун
Али
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
1
Линде
Андреас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
23
Гисельман
Нико
13
Киомурцоглу
Орестис
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
19
Лемперте
Тим
Нюрнберг
4-3-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
81

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.67
Шлаймер Лукас 2 0.33
Голлер Беньямин 1 0.17
Гиамера Ян 1 0.17
Хандверкер Тим 1 (1) 0.17
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.5
Михальски Дамян 2 0.33
Грин Джулиан 1 0.17
Лемперте Тим 1 0.17
Зиб Арминдо 1 0.17
Чалханоглу Керим 0 0
Вагнер Роберт 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 3 0
Матения Кристиан 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
5
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3
Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2

Результаты матчей

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Веен Висбаден
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Нюрнберг
 1:1 6 2 2 2 9 - 11 8
10.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 2:1 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Эльвeрсберг
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Нюрнберг
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Гройтер Фюрт
 1:1 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Веен Висбаден
 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 1:1 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 2:1 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Can Uzun из команды Нюрнберг забивает с точки!
  • 37'
    Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Киомурцоглу Орестис получил желтую карточку от судьи
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    Нюрнберг
    Ничья
    Гройтер Фюрт
    3.70
    3.73
    4.30
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