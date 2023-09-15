Тур: 6. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
1:1
Второй тайм: 87'
0'
0:1
8' ГолМихальски Дамян
27' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
37' Желтая карточкаГиамера Ян
1:1
45' ПенальтиCan Uzun
56' Желтая карточкаКастроп Йенс
78' Желтая карточкаСрбени Деннис
Ход матча
8'
0:1
37'
45'
1:1
47'
56'
78'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
41
Лоун
Али
42
Can
Uzun
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Рейхерт ЯнВратарь
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Julian Kania
-
17 Кастроп Йенс
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
81
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.67
|Шлаймер Лукас
|2
|0.33
|Голлер Беньямин
|1
|0.17
|Гиамера Ян
|1
|0.17
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.17
|Лохкемпер Феликс
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|0.5
|Михальски Дамян
|2
|0.33
|Грин Джулиан
|1
|0.17
|Лемперте Тим
|1
|0.17
|Зиб Арминдо
|1
|0.17
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Вагнер Роберт
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|3
|0
|Матения Кристиан
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
5
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3
Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2
Результаты матчей
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|18.
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3