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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 47000
Нюрнберг
1:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
0:1
8' Гол
Михальски Дамян
27' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
37' Желтая карточка
Гиамера Ян
1:1
45' Пенальти
Can Uzun
56' Желтая карточка
Кастроп Йенс
78' Желтая карточка
Србени Деннис
90' Желтая карточка
Майерхёфер Марко
90'+7
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
15
Маркес
Иван
27
Браун
Натаниэль
8
Думан
Тайлан
41
Лоун
Али
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
1
Линде
Андреас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
23
Гисельман
Нико
13
Киомурцоглу
Орестис
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
19
Лемперте
Тим
Нюрнберг
4-3-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
81

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.67
Шлаймер Лукас 2 0.33
Голлер Беньямин 1 0.17
Гиамера Ян 1 0.17
Хандверкер Тим 1 (1) 0.17
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.5
Михальски Дамян 2 0.33
Грин Джулиан 1 0.17
Лемперте Тим 1 0.17
Зиб Арминдо 1 0.17
Чалханоглу Керим 0 0
Вагнер Роберт 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 3 0
Матения Кристиан 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Србени Деннис 1 0
Майерхёфер Марко 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
5
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3
Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2

Результаты матчей

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
10.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Эльвeрсберг
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Весь список
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