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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Падерборн
2:1
Второй тайм: 88'
Веен Висбаден
0'
0:1
23' Гол
Фроэзе Кианз
29' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
45' Желтая карточка
Пртайин Иван
1:1
51' Гол
Клаас Себастьян
2:1
60' Гол
Niclas Nadj
73' Желтая карточка
Матисен Маркус
80' Желтая карточка
Гримальди Адриано

Ход матча

23'
0:1
Фроэзе Кианз
(Гоппел Теймен)
29'
Хеуэр Яннис
 
45'
 
Пртайин Иван
51'
Клаас Себастьян
(Платте Феликс)
1:1
60'
Niclas Nadj
(Клаас Себастьян)
2:1
63'
Эзеквем Кимберли
Laurin Curda
 
63'
Гримальди Адриано
Клаас Себастьян
 
64'
 
Бэтцнер Ник
Hyun-ju Lee
64'
 
Чатич Амар
Мокенхаупт Саша
70'
Sirlord Conteh
Платте Феликс
 
73'
 
Матисен Маркус
77'
 
Каде Юлиус
Фехнер Джино
77'
 
Йонжич Антонио
Фроэзе Кианз
80'
Гримальди Адриано
 
80'
Kai Klefisch
Niclas Nadj
 
80'
Кинсомби Давид
Муслия Флоран
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Веен Висбаден
4.30
6.60
44.00
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
22
Mattes
Hansen
33
Marcel
Hoffmeier
26
Клаас
Себастьян
40
Niclas
Nadj
30
Муслия
Флоран
36
Платте
Феликс
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
9
Гоппел
Теймен
6
Фехнер
Джино
7
Хессер
Робин
20
Hyun-ju
Lee
30
Фроэзе
Кианз
18
Пртайин
Иван
Падерборн
4-2-3-1
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Падерборн
Веен Висбаден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:3
Б3
3:1
Б3
4:1
Б3
0:1
Б3
1:2
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 2 0.33
Клаас Себастьян 1 0.17
Лайпертц Роберт 1 0.17
Sirlord Conteh 1 0.17
Хеуэр Яннис 1 0.17
Niclas Nadj 1 0.17
Обермайр Рафаэль 0 0
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Платте Феликс 0 0
Бильбия Филип 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.33
Фроэзе Кианз 1 0.17
Райнталер Макс 1 0.17
Гюнтер Лассе 1 0.17
Hyun-ju Lee 1 0.17
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0
Гоппел Теймен 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Гримальди Адриано 1 0
Платте Феликс 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Фехнер Джино 3 0
Карстенс Флориан 3 0
Анга-Лётшер Мартин 1 1
Вукотич Александар 1 1
Фроэзе Кианз 1 0
Матисен Маркус 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Веен Висбаден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
3
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7
Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0

Результаты матчей

Падерборн
Веен Висбаден

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Веен Висбаден
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Нюрнберг
 1:1 6 2 2 2 9 - 11 8
10.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 2:1 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Эльвeрсберг
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Нюрнберг
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Гройтер Фюрт
 1:1 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Веен Висбаден
 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 1:1 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 2:1 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
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Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Пртайин Иван получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Хеуэр Яннис получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Гоппел Теймен сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Фроэзе Кианз бьет в цель!
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    Падерборн
    Ничья
    Веен Висбаден
    4.30
    6.60
    44.00
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    Падерборн
    Веен Висбаден
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