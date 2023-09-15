Тур: 6. Стадион: Home Deluxe Arena.
2:1
Второй тайм: 88'
0'
0:1
23' ГолФроэзе Кианз
29' Желтая карточкаХеуэр Яннис
45' Желтая карточкаПртайин Иван
1:1
51' ГолКлаас Себастьян
2:1
60' ГолNiclas Nadj
73' Желтая карточкаМатисен Маркус
80' Желтая карточкаГримальди Адриано
Ход матча
23'
0:1
29'
45'
51'
1:1
60'
2:1
73'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
16
Муслиу
Визар
40
Niclas
Nadj
20
Hyun-ju
Lee
30
Фроэзе
Кианз
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Niclas NadjПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Веен Висбаден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|2
|0.33
|Клаас Себастьян
|1
|0.17
|Лайпертц Роберт
|1
|0.17
|Sirlord Conteh
|1
|0.17
|Хеуэр Яннис
|1
|0.17
|Niclas Nadj
|1
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Платте Феликс
|0
|0
|Бильбия Филип
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.33
|Фроэзе Кианз
|1
|0.17
|Райнталер Макс
|1
|0.17
|Гюнтер Лассе
|1
|0.17
|Hyun-ju Lee
|1
|0.17
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Гоппел Теймен
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Гримальди Адриано
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Фехнер Джино
|3
|0
|Карстенс Флориан
|3
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|1
|Вукотич Александар
|1
|1
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Веен Висбаден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
3
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7
Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0
Результаты матчей
Падерборн
Веен Висбаден
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|18.
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3