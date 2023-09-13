Тур: 4. Стадион: Альянц Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бавария
Байер Л
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед
35 матчей
60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.6%
45.7%
5.7%
17 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.4%
51.4%
17.2%
11 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
2.31
1.84
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.37
0.75
Среднее время на гол
65
120
Всего голов
63
47
Голов в среднем за матч
1.8
1.34
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3 (1)
|1
|Сане Лерой
|3
|1
|Тель Матис
|2
|0.67
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4
|1.33
|Та Джонатан
|2
|0.67
|Фримпонг Жереми
|1
|0.33
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.33
|Гложек Адам
|1
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Кингсли
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Бавария
Байер Л
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бавария
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Байер Л
Исход игры
Бавария
91.8% (67)
Ничья
1.4% (1)
Байер Л
6.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (64)
Меньше
11.11% (8)
Обе команды забьют
Да
88.89% (64)
Нет
11.11% (8)
Популярный счёт
2:1 Бавария
50.7% (37)
3:1 Бавария
15.1% (11)
2:0 Бавария
6.8% (5)
3:2 Бавария
5.5% (4)
1:2 Байер Л
4.1% (3)
4:2 Бавария
4.1% (3)
1:0 Бавария
4.1% (3)
4:1 Бавария
4.1% (3)
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