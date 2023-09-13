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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 73
Бавария 91.8% (67)
X 1.4% (1)
Байер Л 6.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Байер Л
4.90
5.00
4.90
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Бавария
Байер Л

История личных встреч

Бавария
Байер Л

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

35 матчей

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.6%
45.7%
5.7%
17 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.4%
51.4%
17.2%
11 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

2.31
1.84

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.37
0.75

Среднее время на гол

65
120

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.8
1.34

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (1) 1
Сане Лерой 3 1
Тель Матис 2 0.67
Дэвис Альфонсо 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 1.33
Та Джонатан 2 0.67
Фримпонг Жереми 1 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Вирц Флориан 1 0.33
Паласиос Эсекиэль 1 0.33
Гложек Адам 1 0.33
Гримальдо Алехандро 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Кингсли 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Джака Гранит 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

Бавария
Байер Л

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бавария
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Унион Берлин
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 73
    Бавария 91.8% (67)
    X 1.4% (1)
    Байер Л 6.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Байер Л
    4.90
    5.00
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Байер Л

    Исход игры
    Бавария
    91.8% (67)
    Ничья
    1.4% (1)
    Байер Л
    6.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.89% (64)
    Меньше
    11.11% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (64)
    Нет
    11.11% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    50.7% (37)
    3:1 Бавария
    15.1% (11)
    2:0 Бавария
    6.8% (5)
    3:2 Бавария
    5.5% (4)
    1:2 Байер Л
    4.1% (3)
    4:2 Бавария
    4.1% (3)
    1:0 Бавария
    4.1% (3)
    4:1 Бавария
    4.1% (3)
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