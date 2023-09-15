Тур: 6. Стадион: Сент-Мэрис.
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Лестер
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.85
Среднее время на гол
67
106
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.31
1.83
Среднее время на гол
68
49
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|4 (2)
|0.8
|Адамс Че
|3
|0.6
|Телла Нейтан
|1
|0.2
|Беднарек Ян
|1
|0.2
|Эдози Самуэль
|1
|0.2
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.4
|Макатир Кейси
|2
|0.4
|Мавидиди Стефи
|1
|0.2
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.2
|Казадеи Чезаре
|1
|0.2
|Варди Джейми
|0
|0
|Прат Деннис
|0
|0
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|3
|0
|Мэннинг Райан
|3
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Адамс Че
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Чарльз Ши
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Смоллбоун Уильям
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
0
Саутгемптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
4
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
4
57%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сандерленд - Саутгемптон 5:0 Саутгемптон - КПР 2:1 Плимут - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Норвич 4:4
Джиллингем - Саутгемптон 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Рединг - Саутгемптон 2:4 Гёзтепе - Саутгемптон 1:1 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Лестер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Халл Сити 0:1 Транмир - Лестер 0:2 Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1
Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2 Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Саутгемптон
Лестер
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|22.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|23.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|24.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|20.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|22.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|21.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|22.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|23.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|24.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Плимут
|Гарди Райан
|4 (1)
|Норвич
|Роу Джонатан
|4 (1)
|Престон Норт Энд
|Кин Уильям
|4 (1)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|4 (1)
|Халл Сити
|Туфан Озан
|4
|Халл Сити
|Гривз Джейкоб
|4
|Ротерхэм
|Кафу Карлуш
|1 2
|Бристоль Сити
|Дикки Роберт
|1 2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Саутгемптон
|Стивенс Джек
|3