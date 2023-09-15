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  4. .Чемпионшип 2023-2024

Англия: .Чемпионшип
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Саутгемптон
 
Позже
Лестер
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Лестер
3.55
3.70
2.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Лестер

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.85

Среднее время на гол

67
106

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.83

Среднее время на гол

68
49

Всего голов

33
33

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 4 (2) 0.8
Адамс Че 3 0.6
Телла Нейтан 1 0.2
Беднарек Ян 1 0.2
Эдози Самуэль 1 0.2
Мэннинг Райан 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.4
Макатир Кейси 2 0.4
Мавидиди Стефи 1 0.2
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.2
Казадеи Чезаре 1 0.2
Варди Джейми 0 0
Прат Деннис 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 3 0
Мэннинг Райан 3 0
Армстронг Стюарт 2 0
Адамс Че 2 0
Телла Нейтан 2 0
Чарльз Ши 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Смоллбоун Уильям 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Мара Секу 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0
Рикарду Перейра II 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Дойл Каллум 1 0
Иссааку Фатаву 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
0
Саутгемптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
4
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
4
57%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сандерленд - Саутгемптон 5:0 Саутгемптон - КПР 2:1 Плимут - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Норвич 4:4
Джиллингем - Саутгемптон 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Рединг - Саутгемптон 2:4 Гёзтепе - Саутгемптон 1:1 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Лестер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Халл Сити 0:1 Транмир - Лестер 0:2 Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1
Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2 Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Саутгемптон
Лестер

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Престон Норт Энд
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Ипсвич
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Лестер
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
4.
Бирмингем
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5.
Норвич
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Халл Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Саутгемптон
 Заявка 5 3 1 1 10 - 12 10
8.
Бристоль Сити
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9.
Сандерленд
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
10.
Плимут
 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Вест Бромвич
 Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12.
Миллуолл
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
13.
Блэкберн
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Сток Сити
 Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15.
КПР
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
16.
Ковентри
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
17.
Лидс
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
18.
Уотфорд
 Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19.
Кардифф Сити
 Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
20.
Ротерхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
22.
Суонси
 Заявка 5 0 2 3 6 - 9 2
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
24.
Мидлсбро
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бирмингем
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Норвич
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Престон Норт Энд
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сандерленд
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Плимут
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сток Сити
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ипсвич
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
8.
Вест Бромвич
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
9.
Лестер
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Ковентри
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
11.
Халл Сити
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Саутгемптон
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
13.
Уотфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
14.
Ротерхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
15.
Блэкберн
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Кардифф Сити
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Миллуолл
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Лидс
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Суонси
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
20.
Бристоль Сити
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Мидлсбро
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
22.
КПР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
24.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Престон Норт Энд
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бристоль Сити
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Лестер
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ипсвич
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Халл Сити
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Саутгемптон
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
7.
КПР
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Бирмингем
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Норвич
 Заявка 3 1 1 1 9 - 6 4
10.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Миллуолл
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Блэкберн
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Лидс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Ковентри
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Вест Бромвич
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Плимут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Сандерленд
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Уотфорд
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Кардифф Сити
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
21.
Суонси
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
22.
Сток Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Ротерхэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
24.
Мидлсбро
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Плимут Гарди Райан 4 (1)
Норвич Роу Джонатан 4 (1)
Престон Норт Энд Кин Уильям 4 (1)
Саутгемптон Армстронг Адам 4 (1)
Халл Сити Туфан Озан 4
Весь список

Топ нарушителей
Халл Сити Гривз Джейкоб 4
Ротерхэм Кафу Карлуш 1 2
Бристоль Сити Дикки Роберт 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Саутгемптон Стивенс Джек 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2023, осталось 9 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Лестер
    3.55
    3.70
    2.85
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