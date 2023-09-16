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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Реджо-Аудаче
2:2
Конец матча
Кремонезе
0'
1:0
15' Пенальти
Петтинари Стефано
2:0
23' Гол
Портанова Маноло
2:1
65' Гол
Коллоколо Микеле
68' Желтая карточка
Васкес Франко
2:2
86' Гол
Кода Массимо
90'+7
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
17
Либутти
Лоренцо
90
Портанова
Маноло
30
Вергара
Антонио
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
27
Alessandro
Marcandalli
23
Петтинари
Стефано
1
Сарр
Мухамаду
18
Гильоне
Паоло
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
98
Дзанимачча
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
8
Коллоколо
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Реджо-Аудаче
3-5-2
Кремонезе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтинари Стефано 2 (1) 0.4
Ланини Эрик 1 0.2
Портанова Маноло 1 0.2
Видо Лука 1 (1) 0.2
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.4
Пикель Шарль 1 0.2
Коллоколо Микеле 1 0.2
Окереке Давид 0 0

Карточки

Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 3 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Кабаши Элвис 2 0
Чигарини Лука 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Natan Girma 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 1 0
Васкес Франко 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджо-Аудаче
(6 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 поражения
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0
Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Кремонезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0
Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
Кремонезе

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Реджо-Аудаче
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Кремонезе
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
11.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
16.
Реджо-Аудаче
 5 0 3 2 5 - 8 3
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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