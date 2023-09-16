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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Пиза
1:0
Первый тайм: 21'
Бари
0'
10' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:0
12' Гол
Беруатто Пьетро

Ход матча

10'
 
Акампора Дженнаро
12'
Беруатто Пьетро
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Бари
3.80
3.22
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
3
Леверб
Максим
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
77
Д'Аллесандро
Марко
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
27
Валоти
Матиа
28
Alesandro
Arena
32
Морео
Стефано
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
44
Акампора
Дженнаро
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
77
Моракьоли
Грегорио
Пиза
4-4-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Бари

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.43
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

210
157

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.25
Alesandro Arena 1 0.25
Валоти Матиа 1 (1) 0.25
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 1 0.2
Насти Марко 1 0.2

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херманнссон Хьёртур 0 1
Леверб Максим 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Николас Андраде 1 0
Марин Мариус 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Alesandro Arena 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 2 1
Бренно 2 0
Насти Марко 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Дорваль Мехди 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Пиза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0
Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0
Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Пиза
Бари

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Пиза
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Модена
 1:1 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Палермо
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Зюйдтироль
 0:1 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Козенца
 1:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Брешия
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
9.
Пиза
 1:0 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Бари
 0:1 5 1 3 1 2 - 2 6
11.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Асколи
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Козенца
 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Асколи
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Зюйдтироль
 0:1 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Палермо
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брешия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Пиза
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Бари
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФералпиСало
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Лекко
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Модена
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Бари
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Брешия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Зюйдтироль
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Пиза
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 0:0 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 1:1 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Беруатто Пьетро бьет в цель!
  • 10'
    Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Бари
3.80
3.22
3.85
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