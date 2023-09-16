Тур: 5. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
27
Валоти
Матиа
22
Бренно
21
Жужек
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Бари
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.43
0.57
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
210
157
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.25
|Alesandro Arena
|1
|0.25
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.25
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.2
|Насти Марко
|1
|0.2
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Леверб Максим
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|2
|1
|Бренно
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Пиза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0
Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0
Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0
Результаты матчей
Пиза
Бари
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Пиза
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|9.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3